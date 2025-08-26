李 “트럼프는 피스 메이커, 나는 페이스 메이커”… 정청래 “참 똑똑해” 극찬

정청래 더불어민주당 대표가 26일 한미정상회담을 마친 이재명 대통령을 향해 “매우 전략적인 언어의 선택으로 협상가다운 기지를 발휘했다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하고 있다. 워싱턴=연합뉴스

정 대표는 이날 페이스북에 “이재명 대통령의 피스메이커-페이스메이커 명언은 전략적인 발언이고 협상가로서의 기질을 유감없이 발휘한 장면으로 매우 높이 평가한다”고 적었다.

정 대표는 “이재명 대통령의 ‘북한에 트럼프 월드를 지어 골프를 치게 하자’는 발언에 트럼프의 귀가 번쩍 띄었을 것”이라며 “정치를 비지니스처럼 생각하는 트럼프 대통령에게 굿 아이디어를 제공했다”고 말했다.

그는 “트럼프 대통령이 곧바로 좋아하면서 올해 안에 김정은을 만나고 싶다는 반응을 이끌어 낸 것은 이번 정상회담의 최대 성과가 될 가능성이 크다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 이재명 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다. 워싱턴=뉴시스

정 대표는 “트럼프 대통령이 10윌에 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)에 참석한다면 북미대화에 대한 어떠한 적극적인 언행을 할 가능성이 커졌다”고 했다.

정 대표는 “하노이 노딜 이후에 다시 한번 북미대화가 재개된다면 한반도 평화에 크게 기여할 것”이라며 “이재명 대통령은 트럼프 대통령이 좋아하는 내용과 방식으로 과감하게 트럼프 대통령의 마음을 사로잡았다”고 호평했다.

더불어민주당 정청래 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 “트럼프 대통령의 북미대화가 이뤄진다면 남북관계도, 북미관계도, 한미관계도 정치·군사·경제적인 면에서 상호간에 큰 진전이 있을 것”이라며 “이재명 대통령의 목표일 것”이라고 말했다.

그러면서 “이재명 대통령은 참 똑똑하다. 매우 전략적인 언어의 선택으로 협상가다운 기지를 발휘했다”고 강조했다.

앞서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담이 현지시간으로 25일 오후 3시(한국시간 26일 오전 4시)에 종료됐다. 이날 한미 정상회담은 약 2시간 20분가량 진행됐다.

