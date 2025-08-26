이수지, 이경실 앞에서 눈물 "시어머니 생각나"

채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁' 화면 캡처

개그우먼 이수지가 이경실 앞에서 눈물을 흘렸다.

지난 25일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'(이하 '4인용식탁')에서는 개그우먼 이경실이 주인공으로 등장한 가운데 후배 이수지를 초대했다.

이날 이경실은 과거 예능 ‘개며느리’를 언급하며 “당시 개그맨 중에 시어머니가 된 사람이 없었는데 우리 아들이 나를 시어머니로 만들어줬다. 그때 이수지가 시어머니와 동반 출연했는데 시어머니가 정말 마음에 들었다. 수지를 너무 예뻐하시더라”고 회상했다.

아울러 "수지 시아버님도 너무 좋으셨다. 시아버님이 오이 농사를 짓는 데 학자 같아. 오이를 파고들어서 연구를 많이 하시는 분이었다"라며 "수지 시아버님이 오이를 몇 번 보내주셨어"라고 고마움을 표했다.

이수지는 "선배님이 저희 고부 관계를 너무 예뻐해 주셨다. 시간이 지나고 생각해 보면 뭉클한 게 저희 시어머니가 그 예능을 촬영하고 하늘나라에 가셨다"라고 털어놔 안타까움을 줬다. 특히 "이경실 선배님 하면 시어머님이 너무 생각이 나서"라며 울컥했다.

이수지는 이어 "시어머님이 돌아가셨을 때 'SNL'이라는 프로그램을 하고 있었는데, 혹여나 이런 게 알려져서 그런 슬픈 감정이 들어가 있으면, 본업에 지장이 있을까 봐 이경실 선배님한테만 말씀드렸다"라고 밝혔다.

그러면서 "뭔가 선배님을 떠올리면 시어머님이 생각난다"라면서 눈시울을 붉혀 안타까움을 더했다.

