김건희 특검, 27일 권성동 의원 피의자 소환

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 국민의힘 권성동 의원을 27일 오전 10시에 불러 조사한다.

특검팀은 권 의원을 피의자 신분으로 27일 오전 10시 소환해 조사한다고 26일 밝혔다.

특검은 권 전 의원이 2022년 1월 통일교로부터 1억원대의 정치자금을 받았다는 혐의에 대해 수사 중이다. 전씨와 윤영호 전 통일교 세계본부장이 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 권 의원을 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시켰다는 의혹도 수사 대상이다. 특검은 오는 27일 권 의원을 불러 이같은 의혹 전반에 대해 캐물을 전망이다.

권 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 “8월27일 특검 조사에 출석하겠다”며 “저는 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다”고 썼다. 이어 “반면 특검 측은 일부 언론과 결탁하고 정치 공작을 이어가고 있다. 당당하지 못하기 때문”이라고 했다.

권 의원은 “저는 이미 문재인 정부의 정치 탄압을 이겨낸 경험이 있다”며 이번 이재명정부의 표적 숙청 시도 역시 반드시 극복해 내겠다”고 했다.

유경민 기자 yookm@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]