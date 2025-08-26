우체국, 미국행 소포 접수 중단…오늘(26일)부턴 ‘국제 특급 우편’ 중단

서울 광화문우체국에서 한 시민이 소포를 접수하는 모습. 뉴스1

우체국에서 미국으로 보내는 일부 국제우편 접수가 25일부터 단계적으로 중단됐다.

우체국은 전날 미국행 항공 소포 중단에 이어 26일은 국제 특급 우편 서비스, EMS의 발송을 중단한다.

이는 미국의 새 관세 정책으로 오는 29일 0시부턴 서류와 편지를 제외하고 전부 다 관세를 내야하는데, 우체국이 이에 맞는 시스템을 준비할 시간이 부족했기 때문이다.

향후 미국으로 보내는 소포는 'EMS 프리미엄' 서비스만 이용이 가능합니다.

우체국이 접수는 받지만 운송은 우체국과 제휴한 국제 특별수송업체가 한다.

현재 국제 특별수송은 UPS가 운송을 맡고 있고 이 업체는 자체 통관 시스템이 있어 배송이 가능하다.

요금도 달라진다. 평균적으로 4.5kg보다 더 무거워질수록 기존 우체국 서비스보다 싸지고, 가벼울수록 비싸진다.

배송기간은 일반 항공 소포보다는 평균 3일 정도 줄어들 전망이다.

다만 이 서비스는 '받는 사람'이 관세를 내야 한다.

한편 우체국은 EMS 프리미엄보다 더 저렴한 저가형 상품을 한두 달 내로 내놓을 계획이다.

이동준 기자 blondie@segye.com

