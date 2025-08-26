트럼프 “한국에서 열리는 APEC 정상회의 참석할 수 있어”

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 올해 10월 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 수 있다고 밝혔다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 회담에서 APEC 정상회의에 참석하냐는 취재진의 질문에 “난 갈 수 있다고 본다”고 답했다. 이어 “난 무역 회의(trade meeting)를 위해 곧 한국에 가는 것 같다. 한국이 무역 회의를 주재한다”고 말했다. APEC이 아시아•태평양 지역 국가들이 다자 경제 협력을 논의하는 자리라는 점을 고려하면 트럼프 대통령이 언급한 무역 회의가 APEC 정상회의일 가능성이 커 보인다. 그는 또 자기가 첫 임기 때인 2017년 한국을 방문해 국회에서 연설한 경험을 거론하고서는 “정말 아름답고 존중받는 자리였다. 난 연설을 즐겼다”고 덧붙였다. 기자가 한국에서 김정은 북한 국무위원장이나 시진핑 중국 국가주석을 만날 기회가 있을 것으로 생각하냐는 취지로 질문하자 “내가 김정은과 당신의 만남을 주선하겠다. 하겠는가”라며 이 대통령에게 농담하고는 “나는 김정은과 좋은 관계를 유지하고 있다”며 남북을 함께 하도록 할 수 있는 일을 해야 한다는 취지로 답했다.

워싱턴=홍주형 특파원 jhh@segye.com

