정성호 “트럼프, 정부나 대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

도널드 트럼프 대통령이 한미정상회담을 앞두고 “한국에서 숙청 또는 혁명이 이 일어나는 것처럼 보인다”고 주장했다. 정성호 법무부 장관이 “워싱턴에서 상당히 왜곡된 느낌을 갖고 있다”고 밝혔다.

정 장관은 25일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 ‘특검과 윤석열 전 대통령 부부 수사에 대한 문제를 두고 미국 측과 소통한 적이 있느냐’는 질문에 “트럼프 미국 대통령을 비롯한 워싱턴의 지도자들이 지금 민주당 정부나 (이재명) 대통령에 대한 상당히 왜곡된 느낌을 갖고 있다는 느낌을 오래전부터 받고 있었다”고 강조했다.

정 장관은 “개인적으로 공개하기는 어렵지만 여러 분야에 있는 워싱턴 라인의 많은 분과 소통을 계속 해 왔다”며 “(왜곡된 느낌에 대해선) 매우 적극적으로 해명하려는 노력은 해 왔다”고 설명했다. ‘미국 측의 왜곡된 정보를 알았다면 더 적극적으로 소통을 해야 했던 것 아니냐’라는 지적에 “법무부 장관 역할에서 좀 벗어난 것 같다”며 “다만 제가 만났던 워싱턴 관계자들로부터 들었던 여러 가지 상황들을 대통령실 여러 군데에 많이 전달했고, 안보실장이나 비서실장, 총리님도 어느 정도 알고 계시리라고 생각한다”고 답했다.

트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가? 숙청 또는 혁명같이 보인다.(WHAT IS GOING ON IN SOUTH KOREA? Seems like a Purge or Revolution) 우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다( We can't have that and do business there)”고 적었다.

