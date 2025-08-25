“비 내려도 무더위 계속”… 26일 전국 흐리고 곳곳에 강한 비

곳곳에 따라 소나기가 내린 25일 서울 종로 일대에서 시민들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 뉴스1

화요일인 26일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 이어지겠다. 전날(25일)부터 이틀 동안 수도권에는 30∼80㎜, 많은 곳은 100㎜ 넘는 강한 비가 예보됐다. 강원 내륙·산지와 충청, 전라권은 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 경상권은 5∼30㎜, 강원 동해안은 5㎜ 안팎의 비가 내릴 전망이다. 제주도 역시 26일부터 이틀간 5∼40㎜ 비가 예보됐다.

짧은 시간에 강한 비가 쏟아지면서 하천이 불어나거나 도로가 침수될 수 있어 주의가 필요하다. 기상청은 “천변 산책로나 지하차도는 피하고, 저지대 침수와 하천 범람에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

비가 내리더라도 무더위를 꺾기에는 역부족이다. 대구의 낮 기온은 34도까지 치솟고, 전국 대부분 지역의 낮 최고기온은 29∼34도에 이를 것으로 보인다. 아침 최저기온도 23∼28도에 머물러 밤사이 열대야가 나타나는 곳도 있겠다. 강원 동해안과 일부 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효 중이다.

한편 미세먼지 걱정은 덜겠다. 원활한 대기 확산과 비의 영향으로 전국의 대기질은 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 전망된다.

바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 먼바다는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

