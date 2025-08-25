경주시의회 'APEC 놀이터-의회랑 놀자' 개최, 성공개최 '한 뜻'

경북 경주시의회는 지난 23일 황남동주민자치센터 일원에서 'APEC 놀이터-의회랑 놀자' 행사를 성황리에 개최했다고 25일 밝혔다.

경주시의회 이동협(오른쪽) 의장과 주낙영(왼쪽) 경주시장이 'APEC놀이터, 의회랑 놀자' 행사에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 경주시의회 제공

이날 행사는 지방분권시대를 맞아 지방의회 역할을 시민들에게 널리 알리고, 오는 10월 말 경주에서 열리는 '2025 APEC 정상회의' 성공개최 분위기를 확산하기 위해 마련했다.

경주시의회는 시민은 물론 국내·외 관광객 누구나 쉽게 어울릴 수 있는 '참여형 축제'로 만들기 위해 다양한 지역에서 여러 연령대의 관광객이 찾는 황리단길을 행사 장소로 선택했다.

주요 행사는 ▲APEC·의회 전시관 ▲O/X룰렛 퀴즈 ▲전통 갓 만들기 ▲포토존 ▲전통 윷놀이 체험 등이다.

경주시의회 이동협 의장을 비롯한 시의원들과 주낙영 경주시장이 'APEC놀이터, 의회랑 놀자' 행사에서 기념촬영을 하고 있다.

특히 시민과 관광객들의 참여 확대를 위해 다채로운 참여 이벤트를 마련해 큰 인기를 끌었다.

경주시의회 이동협 의장은 "이번 행사를 통해 경주시민과 관광객들이 시의회에 대해 올바르게 이해하는데 도움을 주고, APEC 정상회의 성공 개최에도 마음과 뜻을 모을 수 있었다"고 말했다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

