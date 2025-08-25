“평양 ‘짝퉁 스벅’선 커피 3잔에 25달러…北 노점상도 핸드폰 QR결제”

지난달 2일 북한 강원도 원산의 원산-갈마 해안관광지구에서 어린이들이 바다로 달려가고 있다. 뉴시스/AP

북한에 일부 상위 계층을 위한 ‘서구식 소비문화’가 퍼져있다는 외국인들의 증언이 나왔다. 세계 최대 커피 프랜차이즈 ‘스타벅스’의 프리미엄 매장을 흉내 낸 커피숍부터 스웨덴 가구 브랜드 이케아와 유사한 분위기의 쇼핑몰이 영업 중인 것으로 알려졌다.

뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) ‘북한의 빛나는 새로운 면면: 앱, 해변, 가짜 스타벅스’라는 제목의 기사를 내고 최근 북한을 방문한 관광객과 유학생 등 외국인들이 촬영한 동영상을 입수했다며 이같이 보도했다.

NYT는 “북한을 방문한 방문객들이 촬영한 동영상을 통해 서방의 소비주의를 모방하는 모습을 엿볼 수 있다”고 전했다.

한 중국인 어학 연수생에 따르면, 평양에서 가장 고급스러운 장소로 꼽히는 곳은 ‘낭랑 애국 금강관’이라는 쇼핑몰이다.

가구와 주방용품, 식료품 등을 판매하는 이곳은 중국 유학생들 사이에서 이른바 ‘북한판 이케아’로 불린다고 한다. 판매하는 제품의 디자인이 스웨덴 가구 브랜드 이케아와 매우 유사하다는 이유에서다.

램프 등 일부 상품은 이케아에서 판매되는 제품과 포장이 동일할 뿐 아니라 명칭까지 같았다는 전언이다.

또 이 쇼핑몰에는 스타벅스 프리미엄 매장 ‘리저브’를 흉내 낸 커피숍도 운영되고 있는 것으로 알려졌다. 해당 커피숍의 이름은 ‘미래 리저브’로, 스타벅스 로고의 별 대신 알파벳 ‘M’을 변형한 상징을 사용하고 있다.

이 중국 유학생은 “커피 3잔에 25달러(약 3만4000원)를 지불했다”며 “평양은 물가가 비싸다”고 말했다.

지난 4월 평양 마라톤대회에 참석한 스웨덴 출신 홍콩 거주자 요한 닐랜더는 북한에서는 대부분 결제가 휴대전화로 이뤄진다고 전했다.

닐랜더는 “물과 주스를 파는 노점상도 현금보다 QR코드 결제를 선호했다”며 “북한 주민들도 영상과 메시지, 택시, 쇼핑 앱 등 서방과 유사한 앱을 사용하고 있었다”고 소개했다.

러시아 상트페테르부르크 출신인 다리야 주브코바는 최근 개장한 원산갈마해안관광지구에서 여름휴가를 보낸 경험을 전했다.

주브코바는 해변에서 미국과 일본, 중국산 맥주를 마시며 바비큐를 즐긴 경험담을 소개하며 “그림처럼 완벽하게 꾸며진 곳 같았다”고 회상했다.

주브코바는 리조트 내 쇼핑센터에서 러시아에서 치수가 없어 못 샀던 어그 부츠도 구입할 수 있었다고 덧붙였다. 주브코바는 일주일 관광상품 가격으로 1400달러(약 194만원)를 지불했다.

유엔 안전보장이사회(안보리)의 대북 제재에 따라 외국 기업은 북한에 사치품을 유통하거나 합작회사를 운영할 수 없다.

스타벅스는 북한에서 유사 매장이 운영되고 있는 것에 대해 “북한에서 운영하고 있는 매장이 없다”고 밝혔다. 이케아는 “지식재산권 침해 여부를 지속적으로 모니터링하고 필요 시 조치를 취할 것”이라고 말했다.

