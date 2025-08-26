“외교에 친중·혐중 없어”… 실용원칙 재확인

“외교에 친중·혐중이 어디 있느냐.”



이재명 대통령이 보수 진영 일각에서 제기하는 ‘친중 성향’ 지적을 일축하며, 외교의 최우선 기준은 국익임을 분명히 했다. 국가 이익을 중심에 둔 실용외교 원칙을 다시금 천명한 것이다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 24일 일본 순방을 마치고 미국으로 향하는 기내 기자간담회에서 ‘미국에서는 이 대통령의 친중 성향을 우려하는 목소리도 있다’는 취지의 질문에 “내가 친중이라는 것은 주관적 평가에 불과하다. 외교에서 친중·혐중이 어디 있느냐”며 “국익에 도움이 되면 가깝게 지내는 것이고 도움이 안 되면 멀리하는 것 아닌가”라고 말했다. 이 대통령이 외교정책에서 일관되게 강조해 온 ‘국익 중심 실용외교’ 기조를 확인하며 친중 논란에 선을 그은 것으로 풀이된다.



이 대통령은 “우리는 외교·안보관계에 있어서는 대한민국 국익을 중심으로 실용적으로 접근해야 한다”면서 “어느 국가와 관계가 좋기 위해서, 어느 국가를 완전히 배제되거나 절연해서 적대적 관계로 전환할 필요는 없는 것”이라고 강조했다.



이 대통령은 “우리 외교의 근간은 한·미동맹”이라며 “자본주의 시장의 체제에 있기 때문에 이 가치와 질서, 시스템을 함께하는 쪽과의 연합 협력이 당연히 중요하다. 그래서 한·미·일 안보경제협력이 당연히 중요하다”고 강조했다. 이어 “그렇다고 중국과 절연할 거냐, 절연하고 살 수 있느냐”면서 “중국과 절연하지 않아서 제가 친중이라고 한다면, 그런 의미에서의 친중은 해야 한다”고 언급하기도 했다.



이 대통령은 “이러다가 저에 대해 친북·친러, 어쩌면 친공(친공산주의)이라는 말이 나올지도 모르겠다”면서 “그런 것에 연연하지 않으려 한다. 대한민국은 특정 몇몇 국가와만 외교를 해서는 살 수 없는 나라”라고 거듭 강조했다.



이 대통령은 간담회에서 한·일 정상회담과 한국과 일본의 관계를 설명하면서 “미국과 중국의 관계도 그렇다. 미국이 중국을 견제하고 양국이 서로 경쟁하거나 대결하지만 한편으론 협력할 것은 협력하고 있다”고 말했다. 이어 “지금 이 순간에도 완전 적대화되지는 않는다”면서 “필요한 걸 얻기 위해서 서로 협력하지 않습니까. 국가 관계가 그런 것”이라고도 말했다.

