김민석 총리 “정부, 성과 중심 재정 운영”

김민석 국무총리가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. /2025.08.25 최상수 기자

김민석(사진) 국무총리는 25일 “정부는 성과 중심의 재정 운영을 통해 재정이 민생안정과 경제성장을 뒷받침하는 본연의 역할을 충실히 수행하면서 지속가능성도 확보하는 선순환 구조를 만들어 나가겠다”고 말했다.



김 총리는 이날 오전 열린 국회 예산결산특별위원회 전체회의 인사말에서 “재정은 우리 국민의 삶을 지키고 미래를 준비하는 수단”이라며 이같이 말했다. 이어 그는 “(지난 한 해) 정부는 국회에서 심의를 거쳐 의결해준 예산을 목적과 취지에 맞게 집행하고자 했지만 부족하거나 미흡했던 부분도 있었다”고 말했다.



국회는 이날부터 3일간 윤석열정부가 편성했던 2024년도 예산안에 대한 결산 종합정책질의에 들어갔다. 여야는 종합정책질의에서 윤석열정부 예산운용을 비롯해 관세협상, 대북정책, 한·일 정상회담 등 현안에 대한 질의도 벌였다.



여당은 윤석열정부의 ‘세수결손’을 부각했다. 2023년과 2024년 각각 56조4000억원, 2024년 30조8000억원의 세수결손이 발생했다. 민주당 안도걸 의원은 질의에서 “지난해 근로소득세는 64조2000억원으로 법인세보다 더 많다. 처음으로 넘어선 것”이라며 “작년은 완전히 세수 기반이 무너지고 과세 형평성마저 훼손된 것”이라고 했다. 안 의원은 그러면서 “그래서 국민은 묻고 있다. 왜 직장인이 세금을 더 내고 대기업은 감세 혜택을 받나”라고 했다. 그는 세수결손이 일정 규모 이상 발생할 경우 반드시 추경을 편성해 세입·세출을 변경하도록 하는 방향의 국가재정법 개정 필요성을 주장했다.



야당은 이 대통령의 대일 관계 관련 입장이 변화한 것에 대한 사과를 요구했다. 국민의힘 김대식 의원은 “그동안 (이 대통령이) 야당 대표를 하실 때 (윤석열정부에) 친일 몰이 프레임을 씌우면서 발언을 했다”며 “총리께서 사과할 의사가 있냐”고 물었다. 이에 김 총리는 “과거에는 필요한 지적을 했었고 지금은 현재의 기초 위에서 한·일 간에 긍정적으로 함께할 수 있는 일들을 적극적으로 찾는 방향으로 노력할 것”이라고 답했다.



김 의원은 아울러 내년도 예산안 편성과 관련해 “이재명정부는 확장 재정을 공식화할 것으로 전망된다”며 “올해 경제성장률 전망치가 두 차례 추경에도 불구하고 0.9%에 머물러 있다. 빚내서 예산을 날리는 방식이 투자인가, 아니면 미래 세대에 떠넘기는 빚잔치인가”라고 지적했다. 같은 당 조은희 의원은 “대주주 양도세와 관련해서 왜 3주째 심사숙고 중이신가. 당정 간 10억이든 50억이든 기준을 빨리 결정해야 하지 않나. 부총리님은 심사숙고하시는 게 취미인가”라고 비판했다.

이도형 기자 scope@segye.com

