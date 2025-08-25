경제8단체 “투기자본에 맞설 경영권 방어장치 시급”

집중투표제 의무화와 감사위원 분리 선출 확대를 뼈대로 한 2차 상법 개정안이 25일 국회를 통과하자 경제계는 경영권 분쟁과 소송 리스크가 증가할 가능성이 크다며 부작용 최소화를 위한 입법을 요구했다. 1·2차 상법 개정으로 소액주주의 권한이 커짐에 따라 국내 기업의 경영권을 노린 해외 사모펀드 등 기업사냥꾼의 공격이 증가할 수 있다는 것이다.



한국경제인협회·대한상공회의소·한국경영자총협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회·한국상장회사협의회·한국무역협회·코스닥협회 등 경제8단체는 25일 공동 입장문을 내고 “1차 상법 개정 이후 불과 한 달 만에 추가 상법 개정안이 국회를 통과한 것에 대해 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.

25일 국회 본회의에서 '더 센' 상법 개정안이 여당 주도로 통과되고 있다. 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 골자로 한다. 연합뉴스

경제8단체는 “이번 상법 개정으로 경영권 분쟁 및 소송 리스크가 증가할 가능성이 크다”며 “국회는 입법 부작용을 최소화하는 균형 있는 입법에 힘써주길 바란다”고 촉구했다. 이들 단체는 “우선 투기자본의 경영권 위협으로부터 자유로운 기업 활동을 보장할 수 있도록 글로벌 스탠더드 수준의 경영권 방어장치 마련이 시급하다”며 “기업이 미래를 위해 과감한 결정을 내릴 수 있도록 ‘경영 판단 원칙’을 명문화하고, 배임죄도 합리적으로 개선해야 한다”고 지적했다. 경제8단체는 “아울러 기업이 혁신과 성장에 매진할 수 있도록 경제형벌과 기업규모별 차등규제·인센티브를 대대적으로 정비해 나갔으면 한다”고 제안했다.



재계에서는 1차 상법 개정에서 기업 이사의 충실의무 대상이 회사 및 주주로 확대되자, 이해관계가 제각기 다른 주주들이 기업을 상대로 소송을 남발할 수 있다고 우려했다. 해외 사모펀드가 이를 경영권 공격 수단으로 악용할 가능성도 제기했다. 이에 더해 2차 개정에서 집중투표제 의무화로 소액 주주들이 지지하는 후보가 이사회에 입성할 확률이 커졌고 감사위원 분리 선출 확대로 최대 주주의 영향력도 제한되자 경영권 분쟁이 늘어날 수 있다고 내다봤다.



실제 대한상의가 300개 상장사를 대상으로 최근 실시한 설문조사에서 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대가 동시에 반영될 경우 경영권 위협 가능성이 있다는 응답이 전체의 74%에 달했다.



이 때문에 경제단체들은 경영권 방어장치 마련이 뒤따라야 한다고 강조한다. 재계에서 명문화를 요구하는 ‘경영 판단 원칙’은 이사가 충분한 정보를 근거로 주의 의무를 다해 경영상 결정을 내린 경우 회사에 손해가 발생하더라도 의무 위반으로 보지 않는 것이다. 이사의 경영 판단에 적용될 수 있는 배임죄도 주요국에 비해 처벌이 무거워 정비가 필요하다고 경제단체들은 지적한다. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률에서 배임죄를 가중 처벌하는 이득액 기준은 1984년 제정 당시 1억원과 10억원에서 1990년 5억원과 50억원으로 한 차례 상향된 뒤 바뀌지 않았다. 그동안 논의가 보류됐던 차등의결권, 포이즌필, 황금주 등 경영권 방어 수단 도입이 적극적으로 추진돼야 한다는 목소리도 일각에서 나오고 있다.

송은아 기자 sea@segye.com

