첨단 기술 품고 달리는 제네시스·현대차

제네시스와 현대차가 미국 시장조사기관 J.D.파워의 신차 첨단 기술 만족도 조사 분야에서 1위를 차지했다.

제네시스 GV80

25일 현대차그룹에 따르면 J.D.파워가 22일 발표한 ‘2025 미국 기술 경험 지수 조사(TXI)’에서 제네시스가 538점을 받아 전체 브랜드와 프리미엄 브랜드 1위에 올랐다. 제네시스는 럭셔리·일반 브랜드를 통틀어 최고 점수를 획득하며 5년 연속 전체 브랜드 1위를 기록했다. 현대차는 493점을 받아 일반 브랜드에서 6년 연속 1위를 차지했다.



이번 조사는 2025년형 신차를 구매한 소비자를 대상으로 2024년 3월부터 2025년 2월까지 진행됐다.

TXI 조사는 자동차에 탑재된 편의성, 최신 자동화 기술, 에너지 및 지속가능성, 인포테인먼트 및 커넥티비티 등 4가지 카테고리에 포함된 40여개 기술에 대한 만족도를 1000점 척도로 평가한다.

현대차 싼타페

제네시스 GV80와 현대차 싼타페는 TXI 기술 평가 중 ‘첨단 기술 어워드’에서 최고의 기술을 적용한 차로 선정됐다. 제네시스 GV80는 스마트폰으로 간편하게 차량을 제어할 수 있는 제네시스 디지털 키의 편의성이 우수한 평가를 받아 커넥티드 차량 부문에서 최고의 기술을 적용한 차로 선정됐다. 싼타페도 디지털 키 기능으로 2년 연속 커넥티드 차량 기술 부문에서 최고 평가를 받았고, 후측방 모니터로 운전자 보조 부문에서 높은 평가를 받았다.



현대차그룹 관계자는 “이번 수상은 현대차그룹의 기술이 운전 경험 속에 자연스럽게 녹아 들었음을 보여준다”며 “앞으로도 혁신적인 기술을 개발해 더 많은 차량에 적용해 고객의 니즈를 최대한 충족시키기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

백소용 기자 swinia@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]