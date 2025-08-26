카카오모빌리티, 월 구독 서비스 출시

카카오모빌리티는 월간 구독 서비스 ‘카카오T 멤버스’를 오는 27일부터 정식 출시한다고 25일 밝혔다.

카카오모빌리티에 따르면 구독 멤버십은 블루파트너스 이용료 100% 할인쿠폰, 밴티·블랙 이용 시 3% 적립혜택 등을 제공하는 ‘이동 플러스’와 차량 소유자를 대상으로 주차권·주차패스 등을 제공하는 ‘내 차 플러스’ 두 가지로 구성된다. 구독료는 각각 4900원, 5000원이다.

카카오모빌리티는 지난해 8월부터 이용자 1만명을 대상으로 베타 서비스를 진행해왔다. 이를 통해 사용자 생활방식에 따라 두 가지로 멤버십 상품을 구성하고 혜택 범위를 넓히기로 결정했다. 이동 플러스 상품이 차량 호출 시 가격 혜택 외에 렌터카, 해외 차량호출 등 여행 부문에서도 매월 최대 2만원 상당의 할인쿠폰도 지급한다. 내 차 플러스는 주차권 특가 서비스 외에도 사고 시 렌터카 대차, 대리운전 등 서비스를 병행한다.

카카오모빌리티는 “카카오T 멤버스는 일상에서 이동과 차량 이용에 실질적인 혜택을 더하고 보다 편리하고 다양한 경험을 제공하기 위해 기획됐다”며 “월 구독 상품을 통해 자주 이용하는 서비스에 대한 맞춤 혜택을 누릴 수 있다”고 전했다.

