파월의 입·‘더 센 상법’에… 기대감 커지는 코스피

8월 한 달여간 횡보세를 보이던 코스피가 6거래일 만에 3200선을 회복하며 상승 조짐을 나타냈다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 이르면 다음달 금리 인하 가능성을 시사하면서 글로벌 투자심리가 되살아난 덕분이다. 국내에서는 ‘더 센 상법’으로 불리는 2차 상법 개정안이 통과되면서 주식 시장의 기대감이 커지는 가운데, 이재명정부 출범 후 첫 한·미 정상회담에도 투자자들의 관심이 집중되고 있다.



25일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전장 대비 41.13포인트(1.30%) 오른 3209.86에 장을 마쳤다. 지난 14일(3225.66) 이후 6거래일 만에 3200선으로 올라선 것이다. 코스닥지수도 전장보다 15.51포인트(1.98%) 오른 798.02에 거래를 마감했다.

25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 수행하고 있다. 뉴시스

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 268억원, 2520억원을 순매수했고 개인은 나홀로 3869억원을 순매도했다.



새 정부 출범 후 상승세를 보이던 코스피는 지난달 31일 세제개편안 발표 이후 박스권 흐름을 이어왔다. 지난 1일 전 거래일보다 3.88% 급락한 3119.41을 기록한 이후 탄력을 잃고 3100∼3200선을 오갔다. 세제개편안에 포함된 대주주 양도소득세 기준 강화, 배당소득 분리과세 최고세율 등이 개인투자자에게 불리하다는 평가가 나오면서 투자심리를 위축시켰기 때문이다.



하지만 미국의 금리 인하가 가시화하면서 코스피도 회복세로 돌아서는 모습이다. 파월 연준 의장이 지난 22일(현지시간) 미국 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 심포지엄에서 “정책 기조의 변화를 고려해 신중하게 나아갈 수 있게 됐다”며 이르면 다음 달 금리 인하 가능성을 언급했기 때문이다.

아울러 한·미 정상회담 기대감과 함께 이날 국회 본회의를 통과한 2차 상법 개정안도 코스피 상승세를 견인했다. 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 집중투표제를 의무화하고, 감사위원 분리 선출 인원을 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 담고 있다. 이는 이사의 충실 의무 대상을 회사와 주주로 넓힌 1차 상법 개정안(7월3일 본회의 통과)의 후속 조치다. 1차 개정안 통과 이후 자본시장 선진화 기대가 커지며 코스피가 강세를 보인 데 이어, 이번 2차 개정안으로 소액주주 권익 강화와 함께 ‘코리아 디스카운트’(한국 증시 저평가) 해소로 코스피 추가 상승이 이어질 것이란 전망도 나온다.



이정빈 신한투자증권 연구원은 “최근 외국인 순매수 흐름은 지배구조 개혁 기대를 일정 부분 반영하고 있다”며 “집중투표제 의무화는 단순한 제도 도입을 넘어 기업 지배구조의 근본적 재편을 의미한다. 소수주주 권리 보장이 강화되고 이사회와 감사위원회의 독립성이 높아질수록 한국 자본시장의 투명성과 신뢰도는 향상될 가능성이 크다”고 설명했다.



미국 기준금리 인하 기대가 높아지면서 미 달러화 대비 원화 환율도 하락세를 나타냈다. 이날 서울 외환시장에서 미 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 8.5원 내린 1384.7원에 거래를 마쳤다.



원·달러 환율은 지난 22일 미국 제조업 체감경기 개선에 연준 금리 인하 기대감이 후퇴하면서 3주 만에 1400원대를 돌파했다. 그러나 이 직후 파월 의장의 잭슨홀 연설에 23일 야간 거래에서 전장 종가 대비 14.90원 급락하며 1383.50원에 거래를 마쳤다.



이민혁 국민은행 이코노미스트는 “연준의 매파적 색채가 상당 부분 옅어졌다는 점에서 당분간 달러의 강세는 제한적”이라며 “단기적으로는 1370원대 초반까지 저점을 열어둘 필요가 있다”고 내다봤다.

박미영·윤솔 기자

