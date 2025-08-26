[이코노 브리핑] 하나금융, 체육인 복지 증진 업무협약 체결 외

하나금융, 체육인 복지 증진 업무협약 체결

하나금융은 국민체육진흥공단과 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 양사는 체육인 우대 제휴카드 출시, 체육인 은퇴 설계 자산관리 서비스, 체육인 자립역량 강화, 스포츠산업 융자·금융지원 확대 등에서 협력하기로 했다. 하나카드의 체육인 우대 제휴카드는 체육인복지법상 등록 체육인을 대상으로 개발된 맞춤형 상품으로, 기존 ‘원더카드’ 상품 혜택에 서울 올림픽파크텔, 소마 미술관 등 제휴사업장 할인을 추가했다.

한우자조금관리위, 한우 소비 촉진 캠페인

한우자조금관리위원회는 한우의 맛과 가치를 알리는 소비촉진 캠페인 ‘한우 잇(EAT)다 : 모두를 잇다, 먹다, 즐기다’를 전개한다고 25일 밝혔다. 이번 캠페인은 다양한 한우 부위의 우수성과 활용 가치를 알리고 한국을 방문하는 외국인이 경험해야 할 미식으로서 한우의 위상을 높이는 데 주력한다. 주요 프로그램으로는 한식진흥원과 협업한 외국인 대상 요리 수업이 있다. 평소 접하기 어려운 토종 품종 한우인 흑우, 칡소, 황우를 한자리에서 맛보고 비교할 수 있도록 미디어 시식회도 연다.

‘농어촌 ESG’ 인정기업에 대출 우대금리

농협은행은 농림축산식품부·해양수산부·대중소기업·농어업협력재단이 공동 주관하는 ‘농어촌 ESG(환경·사회·지배구조) 실천인정제’ 인정기업 및 기관에 대출 우대금리 혜택을 제공한다고 25일 밝혔다. 농어촌 ESG 실천인정제는 민간기업·공공기관 등이 추진한 농어촌 ESG 활동에 대해 33개 지표와 가점 항목을 평가해 인증하는 제도로, 농협은행은 인정기업 및 기관이 ESG 기업대출을 취급할 때 최대 0.3%포인트 우대금리를 제공할 방침이다.

