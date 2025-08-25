"거의 이혼한 느낌…" 이세영, 재일교포 남자친구와 파혼 이유 밝혔다

코미디언 이세영이 재일교포 남자친구와 결혼 직전에 파혼한 이유를 공개했다.
이세영은 지난 24일 코미디언 미키광수가 운영하는 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에 게스트로 출연했다.
이세영은 미키광수의 "왜 헤어졌냐"는 질문에 "결혼을 앞두고 있었는데 제 어머니가 되게 편찮으셨다. 그래서 제가 한국을 떠날 수 없는 상황에서 그 친구는 일본에 가야 되는 상황이 있었는데 (남자친구는) 떠나야 하고 나는 남아야 하는 것 때문에 실질적으로 운영하는 것도 안 되고, 서로 서운함이 쌓이면서 '이런 문제들이 해결이 되지 않는 이상 (우리 관계는)무리다'가 된 거다"라고 답했다.
이어 그녀는 "그래서 진짜 쿨하게 헤어졌다. '잘 가라'하고"라며 당시 이별 상황을 밝혔다.
미키광수는 이세영과 남자친구의 이별이 '상황이별'이었다며 "상황이별은 안 좋게 헤어진게 아니기 때문에 나중에 또 만나서 잘 될 수 있다"고 말했다.
하지만 이세영은 "근데 또 그건 쉽지 않은 것 같다. 제가 지금 새 남자친구를 만나고 있는 건 아니지만 만약 지금 누군가를 만나고 있거나 다시 그 친구를 만나게 되거나 아예 다른 사람을 만나더라도 공개할 생각 없다"고 고백했다.
미키광수는 이에 공감하는 듯 "공개연애 하다 파혼하면 거의 이혼한 느낌"이라고 말했다.
이에 이세영은 "(누군가는) 제가 결혼한 줄 알더라. '왜 혼자 왔어요? 일본인 남편은?' 이런 질문들이 최근까지도 있다"고 밝혔다.
이세영은 지난 2019년 5살 연하의 재일교포 남자친구와 열애 사실을 공개한 바 있다.
두 사람은 '영평티비'라는 커플 유튜브 채널을 운영하며 일상을 공개하는 등 다정한 모습을 보여왔으나 지난 해 9월 공개 연애 4년만에 결별 소식을 전했다.
