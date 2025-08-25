‘AI 3대 강국’ 李정부 비전은… 하정우 수석, 국가인재원 특강

하정우 AI미래기획수석이 26일 오후 4시 국가공무원인재개발원에서 공직자를 대상으로 이재명정부의 ‘인공지능(AI) 3대 강국 도약을 위한 비전’ 특강에 나선다.

국가공무원인재개발원은 국민 누구나 유튜브 채널 ‘인재교육tv’를 통해 실시간으로 볼 수 있다며 25일 이같이 밝혔다.

하정우 AI미래기획수석이 지난 8월22일 서울 용산 대통령실에서 국가과학기술자문회의 전원회의 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

하 수석은 이번 특강에서 생성형 AI 기술의 발전 동향, 미국과 중국을 중심으로 한 AI 패권 경쟁 현황을 소개할 예정이다. 국내외 공공 분야 생성형 AI 혁신 사례를 통해선 행정 혁신 가능성도 모색한다. 이날 자리엔 국장급 국가공무원 100여명, 교직원 등이 참석한다.

국가공무원인재개발원은 공직자 AI 역량 강화의 일환으로 ‘온라인 명사특강’에 AI 시리즈를 중점적으로 편성했다. 올해 3월 김주호 카이스트(KAIST) 교수의 ‘AI 기술 동향’을 시작으로, 4월엔 바둑 AI 알파고와 대국했던 이세돌 유니스트(UNIST) 교수의 ‘AI 시대 인간의 가치’, 5월 넷플릭스 드라마 ‘중증외상센터’ 원작자인 이낙준 작가의 ‘AI·디지털 콘텐츠의 힘’, 지난달엔 정재민 카이스트 교수의 ‘AI 시대 미디어 이해력(리터러시)’ 등 특강이 진행됐다.

국가공무원인재개발원은 또 공무원 학습 플랫폼인 나라배움터에 AI 전용관을 신설하고 실습 중심의 교육도 확대했다.

신현미 국가공무원인재개발원 연구개발센터장은 “AI 역량은 이제 선택이 아닌 필수 역량으로, 국가 경쟁력의 핵심이자 공공서비스 혁신의 동력이 되고 있다”며 “연말까지 전 직급 교육체계를 마련하고 전용 실습장을 신설해 AI 3대 강국 도약을 뒷받침하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

박진영 기자 jyp@segye.com

