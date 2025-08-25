HDC현대산업개발, 안정적 재무성과 기반으로 지속 성장 전망

HDC현대산업개발이 추진해온 재무구조 개선과 내실 경영 전략이 시장에서 신뢰를 얻으며 성과로 이어지고 있다.

서울원은 HDC현대산업개발이 디벨로퍼로서 본격 역량 강화에 나서는 프로젝트로 반경 1km 내에서 직·주·락을 모두 누릴 수 있는 새로운 도시 모델을 제시. HDC현대산업개발 제공

안정적인 신용등급 유지, 부채비율 개선, 자산 효율화 성과가 확인되면서 최근 회사채 수요예측에서 모집액을 초과하는 투자자 관심이 집중된 바 있다. HDC현대산업개발은 앞으로도 재무 안정성을 토대로 책임 있는 성장을 이어간다는 계획이다.

25일 HDC현대산업개발 따르면 올해 4조 3059억 원의 매출 목표를 제시했으며, 1만여 세대의 분양과 천안 아이파크 시티, 서울원 아이파크, 파주 메디컬 클러스터 등 대규모 프로젝트 본격화로 안정적인 성장이 기대된다. 신규 수주에서도 긍정적인 행보를 이어간다.

올해 목표치는 4조 6981억 원이며, 특히 도심 복합개발과 대도시 정비사업을 집중적으로 추진하고 있다. 실제로 올해 도시정비사업 누적 수주액은 2조 8272억 원을 기록해, 지난해 연간 수주 실적(1조 3331억 원)을 크게 상회했다. 용산 정비창 전면 1구역, 부산 광안 4구역, 원주 단계주공 등 굵직한 사업 수주가 이를 이끌었다.

◆ 건설업 전반의 신용등급 중, 상향 평가…선제적 리스크 관리와 안정적 수주가 주효

가장 돋보이는 성과로는 신용등급 상향조정이다. 지난해 신용평가사 정기 평가에서 신용평가 3사가 일제히 HDC현대산업개발의 신용 평가등급을 상향하였고, 올해 금융기관 정기 신용등급평가에서 우리은행, KB은행, 하나은행이 신용평가등급을 상향조정 하였다. 수주와 공급회복과 더불어 프로젝트 파이낸싱(PF) 우발채무 감소도 신용등급 향상에 주효했다는 평가다.

HDC현대산업개발은 2022년부터 선제적으로 우발채무 규모를 관리하기 시작해 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 우발채무를 지난해 말 기준 2조 2040억 수준으로 줄였으며, 2025년 1조 원대로 관리해 나갈 예정이다. 반면, 현금성자산(단기금융상품 포함)은 지난해 말 기준으로 1조 143억 원으로 증가했는데 이는 전년 대비 약 43%가량 증가한 규모다.

이러한 재무구조 개선은 향후 HDC현대산업개발의 개발사업 추진력과 신성장 동력 확보에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 서울원 아이파크, 파주 메디컬 클러스터, 용산 정비창 전면 1구역 등 굵직한 복합개발 프로젝트가 본격화되는 시점에서 안정된 재무구조는 회사의 지속 가능성을 높이는 핵심 요인이 될 것으로 기대하고 있다.

◆ 회사채 수요예측 흥행···총 2320억 원 몰려

이러한 재무 건전성의 긍정적인 결과는 시장에서 확인할 수 있다. HDC현대산업개발이 6월 20일 진행한 회사채 수요예측에서 총 2320억 원에 달하는 투자 수요를 확보하며 안정적인 자금 조달 능력을 입증했다. 이번 수요예측은 2년물과 3년물로 나누어 각각 700억 원, 500억 원을 모집했으며, 수요예측 결과 2년물에는 1,680억 원, 3년물에는 640억 원이 참여해 최종 경쟁률은 평균 1.9대 1을 기록했다.

이에 따라 HDC현대산업개발은 당초 1200억 원 규모의 회사채를 증액해 총 1510억 원 규모로 확정 발행할 계획이다. 2년물은 980억 원, 3년물은 530억 원으로 각각 발행되며, 예정 발행금리는 2년물 3.647%, 3년물 4.195% 수준이다. 민평금리 대비 스프레드는 각각 +4bp, +31bp로, 건설업 전반의 불확실성 속에서도 금리경쟁력을 확보했다는 평가다.

HDC현대산업개발 관계자는 “최근 건설업 전반의 위축된 분위기 속에서도 당사는 디벨로퍼로서의 역량과 재무 건전성을 기반으로 투자자 신뢰를 확보했다”라며 “시장과의 지속적인 신뢰 관계를 바탕으로, 중장기적으로도 안정적인 자금 운용 전략을 이어가겠다”라고 말했다.

이어, “지난해에 이어 신용등급 상향, 회사채 수요예측 흥행, 실적 개선 등을 통해 시장의 신뢰를 입증하고 있다. 도심 복합개발과 도시정비사업 등 미래 성장 기반을 체계적으로 확보해 지속가능한 수익 창출에도 박차를 가하겠다.”라며 “앞으로도 안정적인 재무구조를 기반으로 주주가치 제고와 사회적 책임 이행을 동시에 실현해 나가겠다.”라고 밝혔다.

김경호 기자

