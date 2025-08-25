코스피, 미국발 훈풍에 3,200선 회복 상승마감…코스닥도 올라

코스피가 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 '비둘기파' 발언이 불러온 훈풍 속에 3,200선을 회복한 채 상승 마감했다.



25일 코스피는 전장보다 41.13포인트(1.30%) 오른 3,209.86에 거래를 마감했다.

코스피가 전 거래일(3168.73)보다 41.13포인트(1.30%) 오른 3209.86, 코스닥 지수는 전 거래일(782.51)보다 15.51포인트(1.98%) 상승한 798.02에 거래를 마친 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 수행하고 있다.

코스피가 종가 기준 3,200선 고지에 복귀한 건 지난 14일(3,225.66) 이후 6거래일만이다.



지수는 26.41포인트(0.83%) 오른 3,195.14로 거래를 개시한 뒤 방향성을 탐색하다 오후부터 완만한 상승 흐름을 보였다.



앞서 파월 의장은 현지시간으로 22일 잭슨홀 미팅 기조연설에서 "고용 시장의 하방 위험이 커지고 있다"며 "정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 위험 균형의 변화는 정책 기조 조정을 정당화할 수 있다"고 말했다.



시장에서는 이를 기준금리 인하 시그널로 인식했고 이에 같은날 뉴욕증시에선 다우존스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500, 나스닥 등 3대 지수가 모두 큰 폭으로 올랐다.



이날 국내 증시에선 25일로 예정된 한미정상회담이나 국회 본회의에서 표결 처리된 상법 개정안에 대한 시장 반응 등을 관망하려는 심리가 강한 가운데 수혜 업종 등을 중심으로 저가매수세가 유입되는 양상이 나타났다.



코스닥은 15.51포인트(1.98%) 오른 798.02로 이날 장을 마쳤다.

<연합>

