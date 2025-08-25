환율, 美 금리인하 기대에 8.5원↓…1,384.7원

(서울=연합뉴스) 이진욱 기자 = 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 이날 오전 9시 2분 기준 전 거래일 대비 26.39포인트(0.83%) 오른 3195.12를 나타냈다. 2025.8.25 cityboy@yna.co.kr

원/달러 환율은 25일 미국 기준금리 인하 기대가 높아지면서 하락했다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전날보다 8.5원 내린 1,384.7원으로 집계됐다.



환율은 8.2원 내린 1,385.0원으로 출발한 뒤 종일 비슷한 수준을 유지했다.



지난 22일 장중 1,400원을 넘었으나, 하루 만에 1,380원대로 떨어지며 높은 변동성을 보였다.



제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장은 지난 22일(현지시간) 잭슨홀 심포지엄 연설에서 "변화하는 위험의 균형이 정책 기조 조정을 정당화할 수 있다"고 말했다.



이는 시장 예상보다 비둘기파적인(통화완화 선호) 발언으로 해석됐고, 미 연준의 다음 달 기준금리 인하 전망에 위험 선호 심리가 커지면서 뉴욕 증시도 일제히 급등했다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 97 중반대까지 하락했다가 소폭 반등한 상태다. 현재 97.770 수준이다.



26일 새벽으로 예정된 한미정상회담 결과가 향후 원/달러 환율에도 영향을 미칠 것으로 보인다.



같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 940.85원으로, 전 거래일 오후 3시30분 기준가(938.09원)보다 2.76원 상승했다. 엔/달러 환율은 0.26엔 오른 147.21엔이다.

