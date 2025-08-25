포드, 2025 포드 미래 인재 양성 프로그램 성료

사진=포드코리아 제공

포드세일즈서비스코리아(이하 포드코리아)가 미래 자동차 산업을 이끌 우수 인재를 발굴하고 전문 테크니션을 육성하는 ‘2025 포드 미래 인재 양성 프로그램’을 성공적으로 마무리했다고 25일 밝혔다.

2013년에 국내 첫 도입되어 13회를 맞은 포드 미래 인재 양성 프로그램은 포드코리아의 대표적인 산학협력 프로그램으로 국내 자동차 관련 학과 재학생을 대상으로 매년 이어오고 있다.

올해는 여주대학교, 영남이공대학교, 한국폴리텍대학교(서울정수캠퍼스, 부산캠퍼스)의 지원을 받아 총 8명의 참가자가 프로그램을 수료했다.

지난 7월부터 시작해 약 8주간 진행된 2025 포드 미래 인재 양성 프로그램은 포드의 전문 기술 교육과 1:1 멘토링 시스템을 바탕으로, 실질적인 서비스 지식을 쌓으며 전문가로 성장할 수 있도록 운영되었다.

특히, 포드코리아 공식 딜러사 선인자동차 서비스센터에서의 실무 경험을 통해 현장의 중요성도 함께 익힐 수 있도록 했다. 뿐만 아니라 이번 프로그램의 협력사인 선인자동차는 참가 교육생 전원에게 장학금을 지급할 계획이다.

포드코리아 서비스부문 총괄 이근수 상무는 "이번 2025 포드 미래 인재 양성 프로그램을 성공적으로 마친 수료생에게 축하를 전한다”며, "포드코리아는 앞으로도 포드의 차별화된 기술력, 글로벌 현장에서 얻은 전문성과 노하우를 나누며, 자동차 산업을 이끌 미래 주역들을 지속 양성해 나갈 것”이라고 말했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

