제라드 온다는데 안 가고 배기나…‘아이콘매치’ 6만여석 매진

프랑스의 축구 전설 티에리 앙리와 브라질 축구의 대명사 호나우지뉴 그리고 영국 프로축구(EPL) 리버풀의 ‘영원한 캡틴’ 스티븐 제라드 등의 합류로 초호화 명단을 드러낸 넥슨의 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작(아이콘매치)’을 볼 수 있는 6만여표가 매진됐다.

넥슨은 25일 “한정판 거래 플랫폼 ‘크림’에서 진행된 2025 아이콘매치의 티켓이 모두 팔렸다”고 밝혔다. 총 6만여명을 수용할 수 있는 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 9월14일 열리는 메인 매치 티켓은 지난 21일 선예매로 2만석이 10분 만에 팔린 데 이어, 22일 진행된 일반 예매에서도 4만여장이 20분 만에 매진됐다.

넥슨은 지난 22일 잉글랜드와 리버풀의 전설적인 미드필더 스티븐 제라드의 ‘FC 스피어’ 합류를 발표해 국내 축구팬들의 심장을 뜨겁게 만들었다. ‘FC스피어’ 감독으로 과거 EPL의 아스널을 이끌었던 ‘교수’ 아르센 벵거의 합류와 ‘실드유나이티드’ 감독으로 라파엘 베니테스가 함께한다는 소식을 전해 한때 이들의 축구에 푹 빠졌던 축구팬들의 가슴을 두근거리게 하고 있다.

내로라하는 공격수들로 구성하는 ‘FC스피어’는 디디에 드로그바, 박지성, 티에리 앙리, 호나우지뉴, 스티븐 제라드, 히카르도 카카, 가레스 베일, 웨인 루니, 프랭크 리베리, 에덴 아자르, 클라렌스 시도르프, 슈바이 슈타이거, 설기현, 구자철로 구성됐다. 지안루이지 부폰과 이범영이 이 팀의 골키퍼 장갑을 낀다.

이에 맞서 수비수 등으로 꾸려진 ‘실드유나이티드’에는 리오 퍼디난드, 이영표, 카를레스 푸욜, 네마냐 비디치, 욘 아르넨 리세, 마이콘, 애슐리 콜, 마켈렐레, 숄 캠펠, 박주호, 질베르토 실바, 마르키시오, 마이클 캐릭, 알레산드로 네스타가 함께한다. 이케르 카시야스와 김영광이 골키퍼를 맡는다.

아이콘매치를 총괄하는 넥슨 박정무 사업부사장은 “팬들의 뜨거운 관심과 성원에 힘입어 올해도 상상으로만 가능했던 초대형 축구 경기 ‘2025 아이콘매치’의 티켓 매진을 달성할 수 있었다”며 “올해는 더욱 화려한 레전드 선수들이 참여하는 만큼 9월 13일과 14일 양일간 직관하시면서 잊지 못할 추억을 남기시길 바란다”고 말했다. 13일에는 출전 선수들이 다양한 미니게임을 펼치는 ‘이벤트 매치’가 14일에는 FC스피어와 실드유나이티드가 맞붙는 메인 매치가 열린다.

