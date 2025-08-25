“은퇴는 했는데 연금은 없고”… 60~64세 절반, 연금 없는 노후 맞이

정년 이후 연금이 시작되기 전 ‘소득 공백기’를 겪는 이들이 적지 않다. 게티이미지뱅크

정년퇴직으로 소득은 끊겼지만 연금은 아직 나오지 않는 60대 초반. 이른바 ‘소득 크레바스(소득 공백)’ 구간에 놓인 60∼64세 인구 절반 이상이 연금 소득 없이 살아가고 있는 것으로 나타났다. 반면 65세 이상으로 넘어가면 10명 중 9명은 연금을 받고, 평균 수령액도 70만원에 육박해 뚜렷한 대비를 보였다.

통계청이 25일 발표한 ‘2023년 연금통계 결과’에 따르면, 지난해 65세 이상 연금 수급자는 863만6000명으로 수급률이 90.9%에 달했다. 월평균 수급액은 69만5000원으로 전년보다 6.9% 늘었다. 수급자 3명 중 1명은 50만∼100만원을 받고 있었고, 200만원 이상 받는 이들도 6% 가까이 됐다.

연금 종류별로는 기초연금 수급자가 646만명, 국민연금 수급자가 476만명으로 가장 많았다. 기초연금의 월평균 수급액은 29만2000원, 국민연금은 45만2000원이었다.

그러나 60∼64세 구간은 상황이 달랐다. 연금 수급률이 42.7%에 그쳐 절반 이상은 연금을 한 푼도 받지 못했다. 평균 수급액은 100만4000원이었지만, 수급자와 미수급자 간 격차가 극심했다. 특히 국민연금 개시 연령(63세)을 기준으로 보면 60∼62세 수급률은 24.8%에 그쳤지만 63∼64세는 69.9%로 급등했다.

주택 보유 여부에 따라서도 차이가 뚜렷했다. 60∼64세 주택 소유 수급자는 월평균 115만8000원을 받았지만, 무주택자는 80만1000원에 머물렀다.

청장년층(18∼59세)의 연금 가입률은 81%로 나타났다. 등록 취업자의 가입률은 95.1%였지만 미등록자는 52.5%에 그쳐 향후 노후 소득 격차가 더 커질 가능성이 제기된다.

최재혁 통계청 행정통계과장은 “연금제도가 정착 단계에 접어들면서 차곡차곡 쌓이고 있는 과정”이라고 설명했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

