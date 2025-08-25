먹을 때마다 ‘바삭’하더니…반년 만에 300만마리 팔았다

다이닝브랜즈그룹이 운영하는 bhc치킨의 ‘콰삭킹’이 출시 약 반년 만에 누적 판매량 300만마리를 기록했다. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹이 운영하는 bhc치킨의 ‘콰삭킹’이 출시 약 반년 만에 누적 판매량 300만마리를 기록했다.

25일 외식업계에 따르면 출시 두 달 만에 100만마리가 팔린 콰삭킹은 이후에도 빠른 판매 속도를 기록하며 장기 흥행 궤도에 올라섰다.

일반적으로 신제품 출시 초기 높은 판매량을 기록한 뒤 점차 감소하는 일반 흐름과는 다르다는 게 업계의 시각이다.

bhc는 간판 메뉴 ‘뿌링클’, ‘맛초킹’과 함께 주력 제품군에 합류할 것으로 보고 있다.

‘콰삭킹’은 bhc의 독보적인 튀김 기술을 기반으로 쌀·감자·옥수수로 만든 세 가지 크럼블을 슈레드 형태로 가공해 입힌 바삭한 튀김옷이 특징이다.

출시 직후부터 ‘먹을 때 소리부터 바삭하다’거나 ‘눅눅해지기 쉬운 여름철에도 여전히 바삭하다’ 등 긍정적인 소비자 반응을 얻고 있다.

bhc 관계자는 “고객 취향을 정조준한 신제품 개발과 다양한 마케팅 활동으로 브랜드 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

