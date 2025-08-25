농협, NC다이노스와 함께 '안타는 밥심! 쌀 소비촉진 기부 캠페인 전개

농협경제지주와 NC 다이노스가 1일부터 진행하는 '안타는 밥심!' 쌀 소비촉진 기부 캠페인을 신민혁 선수(사진 왼쪽)와 김주원 선수가 홍보하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 1일부터 NC 다이노스(대표이사 이진만)와 함께‘안타는 밥심!’쌀 소비촉진 기부 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 젊은 세대와의 접점을 확대하고, 쌀의 가치와 나눔의 의미를 함께 전달하기 위해 기획되었다. 농협경제지주는 NC 다이노스 선수단이 홈경기에서 안타를 칠 때마다‘한국농협 백미밥’6개(1세트)를 적립해 시즌 종료 후 지역 내 취약계층에 기부할 예정이다.

특히, NC 다이노스 홈구장인 창원NC파크 전광판을 통해 매 경기 누적 안타 수와 적립 현황을 공개하여‘안타 하나가 누군가의 밥 한 끼가 된다’는 쌀 소비촉진 캠페인의 메시지를 관중들에게 알릴 계획이다.

박서홍 농업경제대표이사는 “야구를 좋아하는 많은 국민들과 함께 생활 속에서 쌀 소비를 실천하고, 나눔의 의미도 되새길 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 스포츠, 문화 등 다양한 분야와 연계한 쌀 소비촉진 활동을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이진만 NC 다이노스 대표는 “선수단의 경기 기록이 지역사회 기부로 이어진다는 점에서 선수단과 팬 모두에게 뜻깊은 캠페인이라 생각한다”며“앞으로도 NC는 지역과 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지속 가능한 긍정적 변화를 만들어 나가겠다”라고 말했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

