“최저 생계비 절반 수준”…고령층 연금 월평균 69만원

2023년 기준 65세 이상 고령층 10명 중 1명은 기초연금이나 국민연금 등 연금을 수령하지 않는 것으로 나타났다. 연금 수령자들은 월평균 69만원을 받아 지난해보다 4만 5000만원(6.9%) 가량 늘어났지만, 1인 기준 최저생계비에 턱없이 부족한 수준인 것으로 나타났다.

25일 통계청이 발표한 ‘2023년 연금통계 결과’를 보면 기초연금과 국민연금, 직역연금(공무원·사학·군인연금 등)을 포함한 연금을 1개 이상 수급한 65세 이상 인구(연금 수급자)는 863만 6000명으로 전년 대비 45만 4000명(5.6%) 증가했다.

65세 이상 전체 인구 대비 연금 수급자 비율은 90.9%로, 전년 대비 0.5%포인트(p) 늘었다.

2023년 연금 수급자가 받은 월평균 수급 금액은 69만5000원으로 2022년(65만원)보다 4만5000원 늘었다. 연금 수급액이 높은 순서대로 나열했을 때 중간에 해당하는 사람의 금액을 나타내는 중위금액은 46만3000원이었다.

2023년 기준 최저생계비가 1인가구 124만6453원, 2인가구 207만3693원 등인 점을 감안하면, 현재 연금 수급액은 최저생계비의 절반 수준에 불과하다.

연금 수급률은 남자(95.4%)와 80세 이상 고령층(92.6%)에서 높은 것으로 집계됐다. 월평균 수급 금액은 남자(90만1000원)가 여자(51만7000원)보다 많았고, 65~69세(80만7000원) 구간이 가장 많았다.

최재혁 통계청 행정통계과장은 “남성의 경우 국민연금 가입이 길어진 사람들이 유입되며 수급금액이 커지고있는 반면 물가상승분만 반영되는 기초연금 수급률이 높은 여성은 그렇지 못해 격차가 살짝 더 벌어진 상황”이라고 설명했다.

65세 이상 인구 중 연금을 받지 못하는 미수급자는 86만 명으로 전년(86만 4000명)보다 4000명 줄었다. 국민연금, 직역연금, 퇴직·개인연금 중 1개 이상을 가입하고 있는 18~59세 인구(연금 가입자)는 2374만 1000명으로 전년 대비 9만 8000명(0.4%) 감소했다.

18~59세 청장년 인구의 경우 1개 이상 연금을 가입한 인구는 2374만 1000명으로, 전년대비 0.4% 감소했다. 반면 가입자 비율은 81.0%로 전년(80.2%)보다 상승했다. 2개 이상 가입한 중복 가입자의 비율은 33.1%였다.

이들의 월평균 보험료는 34만 4000원으로, 전년 보다 2.9%(1만원) 증가했다. 미가입자는 555만 6000명으로 전년(586만 8000명) 대비 31만 2000명(5.3%) 감소했다.

65세 이상 연금 수급자가 1명 이상 있는 가구(연금 수급가구)는 651만 4000가구로 전년 619만 가구 대비 32만 4000가구 늘었다. 연금 수급가구가 받은 월평균 수급 금액은 89만 8000원으로 전년(83만 8000원)보다 6만 1000원 늘었다. 중위금액은 62만 1000원이었다.

수급가구의 월평균 수급 금액은 2인가구(106만원), 1세대 부부가구(123만9000원), 주택소유가구(103만 6000원), 세종 지역(108만7000원) 등에서 비교적 많았다. 18~59세 연금 가입자가 1명 이상 있는 가구는 1531만 3000가구로 전년(1527만 1000가구)보다 3만 9000가구 늘었다.

지속적인 고령화로 65세 이상 연금 수급자 인구는 2016년 이후 계속 증가해 왔다. 2016년 589만 7000명, 2017년 623만 6000명에서 2022년에는 818만 2000명으로 처음으로 800만명을 돌파했다.

