정청래, 김문수 ‘美대사관저 수류탄’ 발언에 “정정·사과 없으면 법적 조치”

더불어민주당 정청래 대표는 25일 김문수 국민의힘 당대표 선거 결선후보가 과거 자신이 주한민국 대사관 점거 사건 당시 수류탄과 쇠파이프를 사용했다는 주장을 한 것에 대해 정정 및 사과를 하지 않으면 법적조치를 하겠다고 했다.

정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스

정 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “김문수씨가 ‘정청래 대표가 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 대사관저에 불을 지르는 아주 흉악한 분’이라고 했는데, 수류탄을 던지거나 현관문을 다 깨거나 불을 지른 적도 없다”며 이같이 적었다. 정 대표는 김 후보를 향해 “정정사과하지 않으면 법적조치 하겠다”고도 했다.

정 대표는 1989년 건국대 산업공학과 4학년 시절 전국대학생대표자협의회 소속으로 주한 미국 대사관저 점거 농성 사건을 주도했다가 국가보안법 위반 혐의로 징역 2년을 선고받고 복역한 바 있다.

이와 관련 김 후보는 24일 한 방송사 인터뷰에서 “정 대표 자체가 바로 미 대사 관저 담을 타넘고 가서 수류탄을 던지고 쇠파이프로 현관문을 다 깨고 거기다가 대사 관저에 불을 지르는, 아주 흉악한 분”이라며 “이게 바로 극좌 테러리스트지 우리 당이 문제가 되는 것은 아니라고 생각한다. 그래서 적반하장이라고 본다”고 말한 바 있다.

이도형 기자 scope@segye.com

