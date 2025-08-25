내란 특검, 박성재·심우정 대상 강제수사… 법무부·대검찰청 등 4곳 압수수색

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 25일 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 강제수사에 전격 착수했다.

내란 특검팀은 이날 오전 법무부와 대검찰청 검찰총장실 및 포렌식 센터, 박 전 장관 자택, 서울구치소 등에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

박지영 특검보는 브리핑에서 “박 전 장관의 내란 혐의 관련 고발된 사건, 심 전 총장에 대해 고발된 사건을 고려해 압수수색이 이뤄졌다”고 설명했다.

박 전 장관은 계엄 당일 가장 먼저 윤 전 대통령을 만났던 국무위원 6명 중 한명이다. 대통령의 위헌·위법한 비상계엄에 반대하지 않고 방조·가담한 혐의를 받는다. 그는 윤 전 대통령이 계엄을 선포한 직후 법무부 실·국장 회의에서 “합동수사본부 검사 파견을 검토하라”고 지시한 것으로 알려졌다. 서울동부구치소에 구금시설을 마련할 것을 지시했다는 의혹도 받고 있다.

심 전 총장은 계엄 전후로 박 전 장관, 김용현 전 국방부 장관과 연락한 정황이 드러나 논란이 일었다. 심 전 총장은 지난 3월 법원이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정을 내린 이후 즉시항고를 포기해 직권남용 혐의로 고발된 바 있다.

대검 압수수색 범위에는 현재 공석인 검찰총장 사무실도 포함됐다. 심 전 총장의 휴대전화 등 개인 물품도 압수수색 대상이다.

