일본인 10명 중 6명 “전후 80년 메시지 발표해야”

본인 10명 중 6명꼴로 이시바 사게루 총리가 검토 중인 것으로 알려진 종전 80년 견해 발표에 찬성한다는 여론 조사 결과가 나왔다.

요미우리신문은 지난 22∼24일 991명(응답자수 기준)을 상대로 벌인 여론 조사에서 이시바 총리의 종전 80년 견해 발표에 대한 찬반을 물은 결과 58%가 ‘찬성한다’고 답했다고 25일 보도했다. ‘반대한다’는 27%에 그쳤으며 나머지는 무응답 등이다.

이시바 총리는 올해 전후 80년을 맞아 각의(국무회의 격)를 거친 총리 담화를 검토하다가 옛 아베파 등 집권 자민당 내 보수세력 반발을 고려해 총리 개인의 견해를 발표하는 것을 검토 중인 것으로 알려져 있다. 다만 당내 보수세력은 개인 견해 발표에도 부정적인 반응을 보여 이시바 총리가실제로 전후 80년 메시지를 낼지는 불투명한 상황이다.

이번 조사에서 이시바 내각에 대한 지지율은 39%로 전월의 22%보다 17%포인트나 상승한 것으로 집계됐다.

신문은 “지지율 상승 폭은 총리 교체 시기를 빼고는 2008년 전화 여론 조사 도입 이후 최대폭”이라며 “미국과 관세 협상 타결이나 쌀 정책의 증산 전환 방침 표명이 평가받은 것으로 보인다”고 전했다.

지난 7월 참의원 선거 패배에 따라 이시바 총리가 사임해야 한다고 생각하느냐는 질문에는 ‘그럴 필요 없다’는 응답률이 52%로 ‘그렇다’(42%)보다 높았다.

차기 자민당 총재로 적합한 인물로는 다카이치 사나에 전 경제안보담당상(24%)과 고이즈미 신지로 농림수산상(21%)이 응답률 상위 1위와 2위를 차지했다.

