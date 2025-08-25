창원 중3, 女교사 폭행 건 관련 전교조 “공무상 재해 인정해야”

경남 창원의 한 중학교에서 3학년 남학생이 생활지도 중인 50대 여교사를 폭행해 전치 12주의 중상을 입힌 사건과 관련해 교원단체들이 엄정 조사와 피해 교사의 보호를 촉구했다.

경남교원단체총연합회(경남교총)는 25일 “교사가 교육활동 중 학생에게 물리적인 폭행을 당하는 현실은 교육 현장의 위기 상황을 여실히 보여준다”며 “해당 사건은 도교육청의 철저한 조사를 통해 엄중한 처벌과 피해교사 보호 및 목격한 학생들의 정신건강 심리상담 지원이 필요하다”고 밝혔다.

이어 “도교육청은 철저한 진상조사를 통해 교권침해사안이 확인되면 교육감은 교원의 지위 향상 및 교육활동보호를 위한 특별법 제20조(피해교원에 대한 보조조치 등) 3항에 의거해 즉시 교육부 장관에 보고하고 관할 수사기관에 고발할 것을 촉구한다”고 덧붙였다.

지난 19일 창원의 한 중학교 1학년 교실에서는 3학년 A군이 50대 교사를 밀쳐 상해를 입히는 사건이 발생했다. 당일 점심 시간에 1학년 교실에 들어온 A군에게 해당 반 담임 교사가 이유를 묻자 A군이 교사를 폭행한 것이다. 교사는 허리 부분에 중상을 입고 병원으로 이송됐다. 전치 12주 진단을 받았다.

경남교육청은 해당 교사에 대해 긴급 보호조치와 복무를 지원하고 있고 절차에 따라 사안을 살펴보고 있다. 경찰도 해당 사건을 인지하고 사실 관계를 파악 중이다.

경남교사노조는 “진상 규명과 함께 피해 교사에 대한 공무상 재해를 인정해 신체적·정신적 치유와 지원 및 보호가 필요하다”며 “가해 학생에 대한 분리와 엄정한 조사와 법적·행정적 조치가 있어야 한다”고 밝혔다.

또 “교권 보호 법·제도의 실효성 보완과 함께 교육당국은 교사 폭행 사건에 대한 근본적 재발 방지를 위한 개선책과 현장 적용 방안 마련이 절실하다”고 강조했다.

전국교직원노동조합(전교조) 경남지부는 “해당 학교와 경남교육청은 이번 사건에 대해 명확한 책임을 지고 피해 교사에 대한 치유와 심리적 지원을 완전히 보장해야 한다”며 “이번 사안을 공무상재해로 인정해 충분한 치유기간을 보장하고 신체적, 정신적 치료비 지원도 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

이어 “사건에 대한 투명한 조사를 통해 정확한 사실관계를 규명하고 재발 방지를 위한 구체적 방안을 추진해야 한다”며 “가해 학생에 대해서는 엄중한 책임을 묻되 단순한 처벌을 넘어 교육공동체의 회복을 위한 추가적인 방안 역시 마련돼야 한다”고 말했다.

