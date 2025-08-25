李 "잘 한다" 51.4% VS "잘 못한다" 44.9%… 둘 다 상승

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 51.4%로 3주 만에 소폭 상승했다는 여론조사 결과가 25일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18∼22일 전국 18세 이상 유권자 2512명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘함’이라고 평가한 응답자는 51.4%로 나타났다. 전주 대비 0.3%포인트 상승한 수치다.

이 대통령 지지율은 8월 1∼2주차에 2주 연속으로 하락하며 취임 후 최저치를 나타냈으나 이날 3주 만에 소폭오른 것이다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

다만 ‘잘못함’이라고 응답한 비율도 44.9%로 전주 대비 0.4%포인트 상승했다. ‘잘 모름’은 3.7%로 집계됐다.

리얼미터는 “이 대통령 지지율은 긍정적 요인과 부정적 요인이 서로 상쇄되면서 횡보하는 양상을 보였다”며 “긍정적 요인으로는 미·일 순방 준비 등 외교·안보 분야 활동이 있었지만, 특검 관련 정치 공방이나 광복절 특별사면 후폭풍, 연이은 산업재해 사고 등은 지지율 상승을 막은 부정 요인으로 작용했다”고 분석했다.

지역별로 보면 부산·울산·경남 지지율이 50.7%로 5.1%포인트 오르면서 과반을 회복했고, 서울 지지율도 50.7%로 2.3%포인트 올랐다.

이밖에 인천·경기 지지율이 50.4%, 대전·세종·충청 지지율이 49.0%, 광주·전라 지지율이 74.2% 등으로 집계됐다.

대구·경북 지역 지지율은 35.1%로 전주보다 7.2%포인트 하락했다.

연령대별로는 40대(61.8%), 50대(62.1%) 지지율이 가장 높았고, 20대(42.2%)가 가장 낮았다.

30대 지지율은 47.2%를, 70대 이상 지지율은 42.5%를 각각 기록했다.

이념 성향별로는 진보층 지지율이 83.6%로 1.6%포인트 오른 반면, 보수층 지지율은 22.7%로 2.9%포인트 내렸다. 중도층 지지율은 52.7%를 나타냈다.

지난 21∼22일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 45.8%, 국민의힘은 35.5%를 각각 기록했다.

민주당은 전주 대비 5.9%포인트 상승해 다시 40%대 중반으로 올라섰고, 국민의힘은 전주 대비 지지율이 1.2%포인트 내렸다.

양당 지지율 격차는 전주 3.2%포인트에서 10.3%포인트로 벌어지며 일주일 만에 다시 오차범위 밖으로 벗어났다.

리얼미터는 “민주당은 특검 수사 및 전임 정부 내란 의혹에 대한 공세를 강화하고 방송3법·노란봉투법 등 민생·개혁 법안 추진력을 부각하며 지지층 결집을 이끌어낸 반면, 국민의힘은 당사 압수수색 등 특검 수사에 대한 부담과 전당대회 과정에서 불거진 내부 갈등이 지지율 하락에 영향을 미친 것으로 보인다”고 분석했다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

