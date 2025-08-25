조국 “윤석열·김건희 내란 일당 확실히 척결”… 문재인 “정치검찰 책임 규명”

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 24일 “윤석열·김건희 외에 내란 일당이 있을 텐데 어디에 숨어서 무엇을 하는지 모른다. 확실하게 척결해야 한다”고 했다.

문재인 전 대통령 내외와 조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장 등이 24일 오후 경남 양산시 물금읍 메가박스 양산증산점에서 영화 '다시 만날, 조국' 관람을 앞두고 객석에 앉아 있다. 왼쪽 두 번째부터 더불어민주당 최강욱 교육연수원장, 조국 위원장, 문 전 대통령. 양산=연합뉴스

조 원장은 이날 자신의 정치 여정을 다룬 다큐멘터리 영화 ‘다시 만날 조국’을 관람한 뒤 관객들과 만나 “여전히 윤석열을 옹호·비호하고 입당 시키겠다는 국민의힘이 극우정당이 된 것이 아닌가. 심판을 받아야 하고 (우리가) 심판을 해야 한다”며 이같이 말했다.

조 원장은 “이제부터가 중요하다”며 “최근 8월 15일에 (이재명 대통령의 광복절 특별사면으로) 제가 (서울남부구치소에서) 나왔는데 그 며칠 전에 김건희가 (서울남부구치소에) 들어왔다. 저는 역사가 진행되고 있고 그 역사가 좋은 방향으로 진행되는 것은 국민들의 힘이라고 생각한다”고 했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 24일 오후 경남 양산시 하북면 평산마을 문재인 전 대통령 사저로 이동하고 있다. 양산=뉴스1

이어 “앞으로 우리가 더 갈길이 많고 저도 정치인으로서 해야 할 일이 많고 여기에 계신 국민들도 할 일이 더 많다”며 “(내란) 심판 과제가 우리한테 여전히 남아 있다. 앞으로 같이 가자”고 했다.

이날 영화 관람에는 문재인 전 대통령과 김정숙 여사, 최강욱 민주당 교육연수원장도 함께 했다. 문 전 대통령은 과거 문재인 정부 당시 검찰권 오·남용 문제를 지적하는 영화 주제에 공감해 함께 영화를 관람했다고 윤재관 조국혁신당 수석대변인이 전했다.

문 전 대통령은 영화 관람을 마친 뒤 “우리 곁으로 다시 돌아온 조국 (전) 대표, 최강욱 (전) 의원, 민정수석실 식구들, 또 조국 (전) 대표가 아주 어려웠을 때 힘이 되어준 동지들과 영화를 보게 돼서 정말 기쁘다”며 “많은 사람들이 고통을 겪었다. 정경심 교수 같은 경우는 이루 말할 수 없다”고 했다.

이어 “그런 모습을 볼 때마다 나로서는 자괴감과 분노를 느끼지 않을 수 없었다”며 “정말 무도하기 짝이 없던 정치 검찰 행태, 검찰과 못지 않게 정치적이었던 감사원의 행태, 여기에 대해서는 분명하게 책임이 규명되고 다시는 그런 일이 되풀이 되지 않도록 확실한 제도 개선이 이뤄져야 한다”고 했다.

문 전 대통령은 “젠 앞으로가 중요해졌다. 지금까지와 성격이 또 다른 많은 어려움이 기다리고 있을텐데 길이 없는 가운데 길을 만들면서 앞으로 나아가야 할 지도 모른다”며 “그래도 어떤 선택을 하든 조국혁신당을 창당했던 그 초심을 잊지 말고 우리 민주주의를 더 넓고 더 깊게, 더 단단하게 만들어주시기를 바란다”고 했다.

한편 이에 앞서 조 원장은 이날 최강욱 교육연수원장, 백원우 전 민정비서관과 함께 경남 양산시 하북면 평산마을에서 문 전 대통령을 약 40분간 예방했다.

윤재관 조국혁신당 수석대변인에 따르면 문 전 대통령은 “어려운 시절에 비를 함께 맞아준 동료애를 보여줘 대단히 고마웠다. 길이 없는 길을 가야할지 모르겠지만 초심을 잃지말고 굳건하게 길을 열어줬으면 좋겠다”고 했다.

이어 조 원장에게 “‘3년은 너무 길다’는 구호로 창당에 나선 그 결기를 이어 나가서 대한민국 민주주의를 더 넓고 깊게 만들어 달라”고 당부했다. 조 원장은 “말씀을 깊게 새기겠다”며 경청했다.

최 원장도 문 전 대통령을 예방한 뒤 기자들과 만나 “(출소해서) 나왔으니까 축하한다(는 얘기를 했다)”며 “백 전 비서관과 조 원장이 감옥 안에서 환갑을 맞아서 (오늘) 케이크를 갖다 놓고 축하했다”고 했다.

민주당과 혁신당 간 입장 교류가 있었는지에 대해서는 “그런 얘기를 하는 자리가 아니었다”고 선을 그었다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 24일 오후 경남 양산시 하북면 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문해 문 전 대통령을 예방하고 있다. 양산=뉴스1

이번 예방은 조 원장 측이 먼저 제안해 성사됐다. 조 원장과 최 원장, 백 전 비서관은 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면을 통해 사면됐는데, 이에 앞서 문 전 대통령이 조 원장의 특별사면이 필요하다는 의견을 대통령실에 전달한 것으로 알려졌다.

조 원장은 오는 25일엔 경남 양산의 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 만난다. 26~28일에는 광주·전남·전북을 찾아 당원 등을 만난다.

호남 지역은 내년 6월 지방선거에서 더불어민주당과 조국혁신당간 경쟁이 예상되는 곳이다. 앞서 조국혁신당은 올해 4?2 전남 담양군수 재선거에서 민주당을 누르고 자당 후보를 당선시켰다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]