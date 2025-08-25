李대통령 국정지지율 51.4%…3주 만에 하락세 멈추고 소폭반등 [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 51.4%로 3주 만에 하락세를 멈추고 상승했다는 여론조사 결과가 25일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18∼22일 전국 18세 이상 유권자 2천512명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대해 '잘함'이라고 평가한 응답자는 51.4%로 나타났다.

한미 정상회담을 위해 미국을 방문한 이재명 대통령이 24일(현지 시간) 워싱턴DC 앤드루스 공군기지에 도착해 조슈아 킴 대령으로부터 작은 선물을 받고 이동하고 있다. 뉴시스

이는 전주 대비 0.3%포인트(p) 상승한 수치다. 앞서 이 대통령 지지율은 8월 1∼2주차에 2주 연속으로 하락하며 취임 후 최저치를 나타냈다가 이날 3주 만에 소폭 올랐다.

'잘못함'이라고 응답한 비율은 44.9%로 전주 대비 0.4%p 올랐다. '잘 모름'은 3.7%로 집계됐다.

리얼미터는 "이 대통령 지지율은 긍정적 요인과 부정적 요인이 서로 상쇄되면서 횡보하는 양상을 보였다"며 "긍정적 요인으로는 미·일 순방 준비 등 외교·안보 분야 활동이 있었지만, 특검 관련 정치 공방이나 광복절 특별사면 후폭풍, 연이은 산업재해 사고 등은 지지율 상승을 막은 부정 요인으로 작용했다"고 분석했다.

지역별로 보면 부산·울산·경남 지지율이 50.7%로 5.1%p 오르면서 과반을 회복했고, 서울 지지율도 50.7%로 2.3%p 올랐다.

이밖에 인천·경기 지지율이 50.4%, 대전·세종·충청 지지율이 49.0%, 광주·전라 지지율이 74.2% 등으로 집계됐다.

대구·경북 지역 지지율은 35.1%로 전주보다 7.2%p 하락했다.

연령대별로는 40대(61.8%), 50대(62.1%) 지지율이 가장 높았고, 20대(42.2%)가 가장 낮았다.

30대 지지율은 47.2%를, 70대 이상 지지율은 42.5%를 각각 기록했다.

이념 성향별로는 진보층 지지율이 83.6%로 1.6%p 오른 반면, 보수층 지지율은 22.7%로 2.9%p 내렸다. 중도층 지지율은 52.7%를 나타냈다.

지난 21∼22일 전국 18세 이상 유권자 1천4명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 45.8%, 국민의힘은 35.5%를 각각 기록했다.

민주당은 전주 대비 5.9%p 상승해 다시 40%대 중반으로 올라섰다.

국민의힘은 전주 대비 지지율이 1.2%p 내렸다. 양당 지지율 격차는 전주 3.2%p에서 10.3%p로 벌어지며 일주일 만에 다시 오차범위 밖으로 벗어났다.

리얼미터는 "민주당은 특검 수사 및 전임 정부 내란 의혹에 대한 공세를 강화하고 방송3법·노란봉투법 등 민생·개혁 법안 추진력을 부각하며 지지층 결집을 이끌어낸 반면, 국민의힘은 당사 압수수색 등 특검 수사에 대한 부담과 전당대회 과정에서 불거진 내부 갈등이 지지율 하락에 영향을 미친 것으로 보인다"고 분석했다.

조국혁신당은 전주보다 2.5%p 내린 3.2%로 집계됐다.

조국혁신당 지지율은 조국 혁신정책연구원장의 사면으로 전주까지 상승세를 보였으나, 이번 주에는 하락 전환했다.

리얼미터는 "조국혁신당의 지지율은 특별사면 이후 하락세를 보였다"며 "여권의 (조 원장에 대한) 신중한 행보 요구와 '서민 코스프레' 논란으로 지지층 일부가 이탈해 민주당으로 이동한 것으로 보인다"고 분석했다.

개혁신당은 3.4%, 진보당은 1.5%로 각각 집계됐다. 무당층은 7.9%로 조사됐다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.

응답률은 각각 5.1%, 4.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

