쯔양, '반려묘 유기' 의혹에 입 열었다

'1000만 구독자'를 보유한 '먹방 유튜버' 쯔양이 반려묘 유기 의혹에 해명했다.

쯔양은 24일 자신의 유튜브 채널에 업로드한 '콘셉트냐고요…? 전참시 안경 해명합니다'라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

해당 영상에서 쯔양은 제작진이 "브이로그 영상에 고양이들이 어디 있는지 묻는 분들이 있다"고 질문하자 "본집에 있다. 집을 비울 때 잠깐 맡겼는데 부모님이 고양이에게 정이 들었다"고 설명했다.

그러면서 "(고양이들이) 해 보는 걸 너무 좋아해서 데려오기가 미안하다. 근데 엄마, 아빠가 좋다고 해서 제가 해 드는 집으로 이사 오기 전까지 엄마, 아빠가 맡아주기로 했다"라고 부연했다.

쯔양은 또한 매니저가 "고양이는 보내고 강아지는 왜 키우냐"는 댓글을 언급하자 "아 내가 그렇게 보일 수도 있겠구나"라고 당황했다.

쯔양은 하지만 이내 "엄마가 워낙 동물을 좋아하셔서 본가에는 강아지 두 마리, 고양이 두 마리가 함께 잘 지내고 있다"고 전했다.

이어 "저는 집에 머무는 붙어 있는 시간이 많은 집순이다. 반려견과 함께하는 시간을 충분히 보내고 있다"고 덧붙였다.

