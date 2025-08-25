‘여름에도 시원하다’ 유튜버들 향했는데…이곳까지 폭염 덮쳤다

전국 대부분 지역에 폭염경보가 발효되는 등 불볕더위가 이어진 지난달 29일 경기 수원시 수도권기상청에서 예보관이 폭염 상황을 모니터링 하고 있다. 뉴시스

여름철에도 좀처럼 낮 기온이 오르지 않아 피서지로 주목받는 강원 태백시에도 폭염특보가 내려질 만큼 늦더위의 기세가 무섭다.

25일 기상청에 따르면 전날 오전 11시 태백에 폭염주의보가 발령됐다. 폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 내려진다. 같은 날 오후 9시30분 발효된 특보현황에서도 태백은 여전히 폭염주의보 해당 지역으로 나타난다.

도시지역의 평균 해발고도는 741.9ｍ에 비도시지역은 947.8ｍ로 전체적으로 902.2ｍ인 고원도시인 태백에서는 한여름에도 좀처럼 폭염이 나타나지 않는다.

평년(1991~2020년 평균) 8월 하순 최고기온은 24.6도로 폭염 기준(일최고기온 33도 이상)을 한참 밑돌아 ‘우리나라에서 가장 시원한 도시’, ‘여름철 태백시가 시원한 이유’, ‘한여름 태백의 기온이 21도?’ 등 다양한 제목의 유튜버들 영상까지 올라온 터다.

한여름을 날려버리는 서늘한 기후로 주목받던 태백에 지난달에도 폭염주의보가 내려질 만큼 우리나라가 무더워진 데는 고온다습한 북태평양고기압과 고온건조한 티베트고기압이 동시에 한반도를 덮은 현상과 무관치 않다.

25일 태백의 낮 최고기온은 32도로 예상된다.

기상청은 이날 북쪽에서 찬 공기를 동반한 기압골이 다가오면서 26일까지 전국에 비, 특히 25일에서 26일로 넘어가는 밤에는 수도권을 비롯한 중부지방에 제법 강한 호우가 쏟아질 것으로 예상된다면서도, 비로 무더위가 끝나지는 않을 것으로 내다봤다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]