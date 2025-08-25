'현아♥' 용준형, 파리 길거리서 '흡연' 논란…"불법 아냐?"

사진=현아 SNS

가수 현아가 남편인 용준형이 프랑스 파리 길거리에서 담배 피우는 모습이 담긴 사진을 게재했다 뭇매를 맞고 있다.

현아는 지난 24일 자신의 인스타그램을 통해 용준형과 파리 여행 중 찍은 사진을 게재했다. 사진 속에서 두 사람은 다정한 모습으로 파리 길거리를 걸어다니고 있다.

다만 이 사진 중엔 용준형이 길에서 흡연하는 모습도 있어 빈축을 샀다. 현아·용준형 부부 사진이 각종 온라인 커뮤니티에 퍼진 뒤 '길 한복판에서 담배 피우는 게 보기 안 좋다' '식의 반응이 나오고 있는 것이다.

프랑스 정부가 지난달 1일부터 어린이가 많은 해변·공원·학교 밖·버스정류장·스포츠 경기장·도서관 등에서 흡연을 금지하는 시행령을 내렸다는 것까지 언급되며 "시행령 위반"이라는 말도 나왔다.

이 조치를 위반하면 과태료 135유로(약 21만원)를 내야 한다. 야외 공간 중 카페와 바 테라스는 흡연 금지 장소에서 제외된다.

온라인에선 "담배를 피워도 되는 장소인지 아닌지 알 수 없는 상황에서 무작정 비난해선 안 된다"는 얘기와 함께 "시행령과 무관하게 담배 피우는 사진을 왜 올리는지 모르겠다" 등 반응이 나오고 있다.

현아와 용준형은 지난해 10월 결혼했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

