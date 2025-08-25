자전거에 반려견 매달고 죽을 때까지 달려…견주 “살쪄서 운동시켜” [수민이가 화났어요]

한 남성이 반려견을 전기자전거에 매달고 달려 끝내 죽게 한 사건이 발생했다.

천안동남경찰서는 50대 견주 A 씨를 동물보호법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

전기 자전거에 매달려 죽은 개. 연합뉴스

A 씨는 지난 22일 오후 7시 52분쯤 천안시 동남구 신부동 천안천 산책로에서 보더콜리 품종의 대형견을 전기자전거에 매달고 죽을 때까지 달리게 한 혐의를 받고 있다.

당시 헐떡거리는 상태에서 피를 쏟으며 전기자전거에 끌려가는 개를 본 시민들이 A씨를 제지하고 나선 뒤 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

경찰조사 결과 구조 당시 살아있었던 개는 동물병원으로 이송 도중 사망했다. 수의사는 질식사로 추정된다는 소견을 내렸다.

한 목격자는 "개가 서 있지도 못할 만큼 탈진했었는데 산책로가 피범벅이 됐다"라며 "견주가 다른 개들도 키우며 동네에서 여러 차례 학대하는 것을 목격했다는 주민들도 있다"라고 전했다.

A 씨는 혐의를 부인하며 "키우는 개가 살이 쪄 운동시키려고 산책한 것이다"라고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “목격자 증언, 자료 등을 토대로 동물 학대로 보고 수사 중”이라며 “A씨를 상대로 자세한 경위를 파악하고, 추가 학대 여부 등도 조사할 계획”이라고 밝혔다.

현행 동물보호법에 따르면 동물에게 도구 등 물리적 방법을 사용해 상해를 입히면 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 또 허가·면허 등 정당한 사유 없이 동물을 죽음에 이르게 하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금형을 받을 수 있다.

