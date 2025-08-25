“日 100세 노인들의 공통점?…매일 ‘이 채소’ 먹는다”

일본 오키나와의 대표 건강 채소 ‘여주(苦瓜·고야)’가 여름철 보양식으로 주목받고 있다. 오돌토돌한 표면과 강한 쓴맛이 특징인 이 채소는 오키나와의 가정식 식탁과 식당 메뉴에서 빠지지 않는 단골 재료다.

여주는 항산화 비타민과 미네랄이 풍부한 대표적인 여름 채소다. 게티이미지

한국에서는 ‘여주’라는 이름으로 알려져 있다. 제철은 6월 하순부터 8월 하순까지다. 이 시기에는 ‘여름 채소의 왕’으로 불릴 만큼 풍부한 영양과 건강 효능으로 인기를 끈다.

25일 의료계에 따르면 여주는 비타민과 미네랄이 풍부해 위장 건강과 체력 회복에 도움이 된다. 껍질에는 항산화 성분인 카로틴이, 과육에는 혈당 조절을 돕는 성분이 들어 있어 ‘자연 인슐린’이라는 별칭도 갖고 있다.

비타민 C, 엽산, 비타민 K, 칼륨, 식이섬유 등 다양한 영양소가 함유돼 있어 당뇨병과 고혈압 예방, 면역력 강화, 피부 건강 증진에도 효과적이다. 임산부의 영양 보충 식품으로도 주목받고 있다.

◆쓴맛 때문에 외면받던 채소, 알고보니 ‘천연 인슐린’

쓴맛의 주성분인 ‘모모르데신’은 위장 기능을 촉진하고 식욕을 돋우는 데 도움이 된다. 혈압과 혈당 조절에도 긍정적인 영향을 준다. 과다 섭취 시 속쓰림이나 위장 자극이 생길 수 있어 하루 1/4~1/2개 정도 섭취가 적당하다.

현지에서는 쓴맛을 줄이기 위한 조리법도 다양하게 발달했다. 여주를 얇게 썬 뒤 소금과 설탕에 약 10분간 절이고, 끓는 물에 10초간 데치면 특유의 아삭한 식감은 살리면서도 쓴맛은 크게 줄일 수 있다.

보통은 씨와 속살을 제거한 후 사용한다. 씨에도 영양소가 풍부해 함께 섭취하면 건강 효과를 높일 수 있다.

면역력 강화와 혈당 조절, 여름철 체력 보완에 효과적이다. 게티이미지

대표적인 요리는 오키나와의 전통 볶음 요리 ‘고야 참푸르’다. ‘참푸르’는 오키나와 방언으로 ‘섞어 볶는다’는 뜻으로, 두부를 노릇하게 볶은 뒤 반달 모양으로 썬 여주, 돼지고기, 숙주를 함께 볶고, 마지막에 달걀을 풀어 스크램블하듯 익힌다. 가쓰오부시를 얹으면 감칠맛이 더해진다.

또 다른 별미는 ‘여주 튀김’이다. 여주를 반으로 갈라 속을 파낸 뒤, 다진 생선살이나 새우, 으깬 두부 등을 속에 채우고 1cm 간격으로 잘라 튀김옷을 입힌다.

튀김옷은 튀김가루 100g에 물 160cc를 섞어 준비한다. 180~200℃의 기름에서 23분간 튀기면 겉은 바삭하고 속은 부드러운 여주 튀김이 완성된다. 오이채, 토마토, 마요네즈와 함께 곁들이면 담백하면서도 고소한 여름철 별미로 손색이 없다.

◆전문가 “제철 여주는 여름철 건강 관리에 최적”

여주는 특히 볶거나 튀길 경우 지용성 영양소인 비타민 K와 카로틴의 체내 흡수율이 높아져 영양 효과가 더욱 배가된다.

전문가들은 “여주는 항산화 비타민과 미네랄이 풍부한 대표적인 여름 채소”라고 말한다.

이어 “면역력 강화와 혈당 조절, 여름철 체력 보완에 효과적이다. 제철에 꾸준히 섭취하면 건강 관리에 도움이 된다”고 조언했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

