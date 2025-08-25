김용진 前 차관, 민선 8기 ‘재등판’…GH 숙원 해소하나

경기주택도시공사(GH) 신임 사장에 김용진 전 경기도 경제부지사가 내정되면서 향후 역할에 관심이 쏠리고 있다. GH는 1997년 출범 이후 도내 주요 개발·분양사업과 주택복지사업을 주도하면서 현재 자본금 2조5558억원을 확보한 상태다. 2027년 창립 30주년을 앞두고 주택공급과 서민 주거복지 확대에 무게를 두고 있지만, ‘지분적립형 주택’ 추진과 부채비율 완화 등 산적한 과제를 해결해야 한다.

24일 경기도와 GH에 따르면 지난달 사장 후보 공모에서 김 전 부지사는 서류전형과 면접을 거쳐 최종 후보 2명에 올랐고, 도는 최근 김 전 부지사를 낙점했다.

김용진 GH 사장 내정자.

김 전 부지사 낙점을 두고 GH 내부 분위기는 엇갈리지만 일단 긍정적 반응이 두드러진다. GH 관계자는 “재정과 조직문제를 풀어야 하는 입장에서 관료 출신 전문가를 영입하는 건 도움이 될 것”이라고 내다봤다.

김 내정자는 KDI 국제정책대학원에서 석사학위를 받았고, 행정고시(30회)로 공직에 입문했다. 2018년 기획재정부 차관에 임명되면서 국가 예산과 재정 정책을 총괄했다. 이후 한국동서발전 사장, 국민연금공단 이사장을 지내면서 공기업 경영 경험을 쌓았다.

문재인 정부 당시 김동연 경제부총리(현 경기도지사)와 호흡을 맞춰 재정·경제 정책을 이끌었고, 민선 8기 출범 이후 경기도 경제부지사로 합류했으나 도의회와 마찰을 빚으며 물러난 바 있다.

GH 광교 사옥.

‘경제통’으로 알려진 김 내정자가 사장직에 오르면 당장 산적한 과제부터 해소해야 한다. 첫손에 꼽히는 건 부채 문제다. 임대주택 공급 때 한국토지주택공사(LH)는 정부 자금을 자본으로 인정받지만 GH는 부채로 처리된다.

이는 지표상 재정부실로 이어져 기금법을 개정해야 하지만 여의치 않은 상황이다.

아울러 LH는 500%까지 인정받는 부채비율을 GH는 350%로 관리받는다. 행정안전부의 이 같은 지침을 수정하려면 지방공기업법 개정에도 나서야 한다.

이른바 ‘적금주택’으로 불리는 지분적립형 주택의 소유권을 임대인에게 완전히 넘기기 전까지 GH가 재산세를 물어야 하는 것도 풀어야할 과제로 지적받는다.

김 내정자는 중앙정부와 공기업에서 모두 근무한 경험이 있어 현안 해결에 기대를 걸 수 있다는 평가가 나온다. 다만, 김동연 지사의 측근으로 분류되는 데다 도의회와 협업이 필요한 GH 수장으로서 과거 경제부지사 시절 불거진 도의회 수뇌부와의 마찰을 어떻게 풀어가느냐가 관건으로 꼽힌다.

2022년 7월 경기도경제부지사 임명 직후 현충탑을 참배하던 김용진 GH 사장 내정자. 경기도 제공

그는 도시개발, 건축분야의 전문성이 떨어진다는 비판도 제기된다.

이런 약점은 동서발전과 같은 공기업 경영 능력과 그동안 보여온 문제 해결 경험, 조직역량 강화 성과 등으로 어느 정도 만회할 수 있을 것이란 긍정론도 만만찮다.

김 내정자는 면접 과정에서 GH가 도민 주거복지 향상을 위해 발전하도록 역할을 하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

