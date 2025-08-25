경기신보 임직원, 가평 수해 현장서 ‘자원봉사’… 재해피해 특별경영자금도 지원

‘끝전 기부’ 500만원도 주민에 전달…재해피해 특별경영자금도 지원
경기신용보증재단(경기신보) 임직원들이 극심한 수해 피해를 본 가평군을 방문해 이달 8일과 22일 두 차례에 걸쳐 복구 작업에 힘을 보탰다.
24일 경기신보에 따르면 시석중 이사장을 포함한 임직원 25명은 최근 가평군 청평면 수해 피해 농가에서 침수·토사 피해 시설을 정비하고 토사 제거 등 복구 작업을 벌였다. 이번 복구 작업은 경기도자원봉사센터, 가평군자원봉사센터와 협업해 진행됐다.
아울러 임직원들은 급여 끝전 모금으로 마련한 500만원을 사회복지공동모금회 경기도지회를 거쳐 피해 주민들에게 전달했다.
시 이사장은 “예상치 못한 폭우로 피해를 본 주민들에게 작은 위로나마 전하기 위해 임직원들이 발 벗고 나섰다”며 “어려움을 극복하는 데 힘을 보태겠다”고 다짐했다.
경기신보는 재해피해 중소기업과 소상공인을 대상으로 ‘재해피해 특별경영자금’도 지원하고 있다. 중소기업은 최대 5억원, 소상공인은 5000만원까지 4년간 융자받을 수 있다.
경기도가 이차보전을 지원해 금리를 낮추면서 중소기업은 은행 금리보다 1.5%포인트, 소상공인은 2.0%포인트 낮게 이용이 가능하다.
