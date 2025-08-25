이선빈, 이광수와 8년 장기 연애 비결 공개 "개그 코드 잘 맞아"

이선빈이 연인이자 동료 배우 이광수와의 장기연애 비결을 밝혔다.
24일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 이선빈이 출연해 재미를 더했다.
이날 MC 신동엽은 이선빈을 소개하며 "이광수 씨랑 8년째 공개 연애 중, 너무 예쁘게 잘 만나고 있다"고 설명했다. 그러면서 장기 연애 비결을 묻자 이선빈은 "8년이나 되다 보니까 이런 걸 물어보시는 분들이 많다"고 말문을 연 뒤 "결국에는 본인의 성향과 맞거나 코드가 맞는 게 제일 중요, 개그 코드라든지 식성도 그럴 수 있고 이런 게 잘 맞으면 노력하지 않아도 장기 연애할 수 있는 것 같다"고 설명했다.
이광수와 어떤 코드가 잘 맞냐는 질문에 이선빈은 "저는 개그 코드가 잘 맞는다, 둘 다 장난꾸러기라는 이야기를 많이 듣는다"고 말했다. 그러면서 "저를 작품 안에서 겪어보신 분들은 (이광수와) 인연이 있으시면 '왜 둘이 만나는지 알겠다'라는 말을 듣는다"고 말하며 "그런 걸 보면 분위기라든지 재밌는 걸 좋아하고 장난꾸러기 같은 부분이 잘 맞나 보다"라고 덧붙였다. 이에 패널들은 부럽다는 반응을 보였다.
<뉴스1>
