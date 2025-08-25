에스원, 물류 오배송·분실 해결 솔루션 제공

에스원은 물류센터에서 택배상자를 자동촬영하는 솔루션을 통해 물류 손실률을 30%가량 줄였다고 24일 밝혔다.

에스원은 배송물품 오배송·분실 발생 시 즉시 관련 영상을 검색해 문제 해결을 돕는 ‘물류 추적 솔루션’을 제공하고 있다. 이 솔루션은 배송물품이 컨베이어벨트를 지나가며 바코드가 찍힐 때마다 이를 폐쇄회로(CC)TV로 자동 촬영한다. 분류 작업대를 지날 때, 포장 작업을 할 때 등 단계마다 촬영이 이뤄진다.

촬영된 영상은 해당 택배의 송장번호와 연결돼 저장된다. 택배가 사라지거나 배송되지 않는 등 문제가 발생한 경우 송장번호만 PC에 입력하면 해당 상품이 물류센터에서 거쳐간 모든 경로를 영상으로 확인할 수 있다. 이를 통해 포장 누락이나 라벨 오류 등의 원인을 신속하게 파악해 손실을 최소화한다.



에스원에 따르면 물류업체 BGF로지스 검단물류센터에 해당 솔루션을 도입한 결과 오배송·분실로 인해 발생했던 2년간 물류 손실률이 약 30% 감소했다. 이를 통해 연간 1억원 이상의 손실을 줄였다.

