가족의 탈을 쓴 악마들… ‘살인 피의자’ 절반이 친족 상대 범행

지난해 발생한 살인사건 피의자 절반 가까이가 가족을 범행 대상으로 삼은 것으로 나타났다. 이전까지 30% 안팎에 머물된 가족 대상 범행은 2023년 50%를 넘어선 이후 소폭 줄었지만 여전히 절반 수준이다. 살인을 포함한 전체 범죄 피의자 중 60대 이상 노인 비율은 처음으로 20대를 추월했다. 초고령사회로 접어들면서 노인 인구가 늘어난 데다 경제적 어려움까지 겹쳐 나타난 현상이라는 평가다.



24일 경찰청 ‘2024 범죄통계’에 따르면 지난해 검거된 살인 혐의 피의자 276명 중 배우자·부모·자녀·친인척 등을 상대로 범행을 저지른 경우가 131명(47.5%)에 달했다. 이 수치는 2020∼2022년에는 30% 안팎 수준에 그쳤지만, 2023년 전 배우자나 사실혼 관계를 포함하며 55.1%(290명 중 160명)로 치솟았고 지난해에도 절반 가까운 비중을 차지했다.

지난 7월 21일 인천에서 사제 총기를 발사해 가족을 숨지게 한 피의자의 주거지에 폴리스 라인이 설치돼 있다. 연합뉴스

피해자가 동거 중인 경우는 97명, 그러지 않은 경우가 34명이었다. 동거 관계 중에선 전·현 배우자(사실혼 포함)가 43명으로 가장 많았고 자녀(양자녀·의붓자녀 포함) 30명, 부모 17명 등 순이었다. 동거하지 않는 경우 중에선 부모가 10명으로 가장 많았고 자녀와 배우자가 각각 8명 등 순이었다.



가족 대상 살인 사건은 최근 잇따르고 있다.



지난달 인천 송도에서는 60대 남성이 아들을 사제 총기로 살해했고, 4월 경기 용인에서는 사업 실패로 큰 빚을 진 60대 남성이 부모와 배우자, 두 딸 등 5명을 숨지게 했다. 지난달 경기 김포에서는 무직이었던 30대 남성이 부모와 형을 살해하는 사건이 벌어졌다. 그는 자신을 걱정하는 부모의 말에 분노해 극단적 행동을 한 것으로 조사됐다.



가족 살인의 배경에는 치정, 생활고, 정신병력 등 다양한 원인이 존재하지만, 무엇보다도 ‘가족 문제는 가족 내에서 해결해야 한다’는 문화 영향이 크다는 게 일반적 평가다. 가정 내 불화가 누적돼도 외부 상담이나 도움을 받기보다는 스스로 문제를 해결하려다 비극적 사건으로 이어진다는 것이다. 지난해 8월 서울 성동구 주택에서 할아버지를 살해한 20대는 어릴 적부터 할아버지의 폭력에 시달렸지만, 경찰이 출동해도 처벌을 원하지 않는다며 무마해온 것으로 전해졌다.

살인을 포함한 전체 범죄 피의자 중 노인 비중은 매해 늘어나고 있는 것으로 나타났다.



지난해 60대 이상 피의자는 23만8882명으로 전체 피의자 중 18.8%를 차지했다. 이는 18세 이하(6만1729명·4.8%)·20대(23만2924명·18.3%), 30대(21만6386명·17%)를 모두 넘어선 수치로, 20대를 앞지른 건 이번이 처음이다. 2014년만 해도 60대 이상 범죄 피의자 비율은 8.8%였는데 10년 새 2배 이상 늘어난 셈이다. 지난해 기준 비중이 가장 높은 연령대는 50대(20.6%)였고, 이어 40대(20.5%), 60대 이상(18.8%), 20대(18.3%), 30대(17.0%), 18세 이하(4.8%) 순이었다.



범죄 유형별로 보면 살인 피의자에서 60대 이상이 가장 많았다. 지난해 검거된 살인 피의자 276명 중 23.2%(64명)가 60대 이상이었다. 50대와 60대 이상을 합하면 41%로 절반에 육박한다. 65세 고령 살인 피의자(44명)를 따로 분석한 결과를 보면 무직인 경우가 65.9%(29명)나 됐다. 생계형 범죄가 많은 절도 피의자도 60대 이상(33.9%)이 가장 많았다.

살인 피의자, 친족 살해, 가족 살해

