[단독] 서울 8개 자치구 특수학교 ‘0’… “갈 수 있다는 게 감사할 뿐” [심층기획-'님비'에 갇힌 특수학교]

“명성아, 학교 가야지.”

20일 오전 6시40분쯤, 서울 관악구 신림동 한 빌라에서 만난 최춘미(45)씨는 분주한 모습이었다. 이날은 아들 명성(18)이가 약 한 달간의 방학을 마치고 개학하는 날. 집을 떠날 때까지 1시간 정도가 남았다. 여느 고등학생이라면 여유 있게 준비할 수 있는 시간이겠지만, 명성이에게는 1시간도 촉박하다. 명성이는 지적장애 1급, 뇌병변 3급의 중증·중복장애인이어서 인지연령은 생후 6개월 영아에 가깝고 혼자 걷기도 어렵다. 이른 시간에 일어나야 하는 이유를 이해하지 못하는 명성이에게 이른 등교 시간은 괴롭기만 하다.

중증장애 학생 이명성군의 어머니 최춘미씨가 20일 오전 7시40분 서울 관악구 신림동의 자택에서 이군을 부축하면서 계단을 내려 오고 있다.

최씨는 아기를 돌보듯 명성이를 달래 일으키고, 옷을 입히며 나갈 채비를 했다. 장애인 콜택시가 도착할 시간이 가까워질수록 마음이 급해져 식은땀이 났지만 명성이는 느긋하다. 아침밥과 학교에서 먹을 간식을 챙기기 위해 명성이보다 훨씬 먼저 일어났으면서도 정작 자신은 아무것도 먹지 못한 최씨는 한입이라도 더 먹이기 위해 분주히 숟가락으로 음식을 떠 명성이 입으로 날랐다.

준비가 끝난 뒤에도 2차전이 남았다. 최씨 집은 엘리베이터 없는 빌라 2층. 최씨는 명성이 몸을 지탱하며 계단을 하나씩 내려갔다. 명성이가 한 걸음씩 내디딜 때마다 최씨의 입에선 “끄응차” 같은 신음이 터져 나왔다. 단 한 층을 내려오는 데만 꼬박 5분이 걸렸다.

활동보조사와 명성이를 태운 장애인 콜택시가 집 앞을 떠나자 최씨는 그제야 한숨을 쉬며 땀을 닦았다. 매일 아침 등굣길 준비는 최씨에게 ‘전쟁터’다. 명성이를 보내고 출근을 하면 진이 빠지지만, 최씨는 힘들다는 생각보다도 아들에게 미안한 마음이 더 크다. “학교가 가까우면 준비하는 데 좀 여유가 있을 텐데… 일찍 깨우니 안쓰럽죠.”

명성이의 학교는 마포구의 특수학교인 우진학교. 관악구 집에선 16㎞ 떨어져 있다. 명성이는 도로 위에서 한 시간을 더 보내야 학교에 도착할 수 있다. 최씨는 “그나마 오늘은 장애인 콜택시도 늦지 않게 왔고, 아침밥도 먹고 갔으니 성공한 것”이라며 웃었다. 택시가 예상보다 빨리 오거나 아이가 늦게 일어나는 날엔 아침도 못 먹고 학교에 갈 때도 많다. 최씨는 “아이가 밤잠을 설쳐서 더 빨리 깨울 수도 없다”며 “학교가 조금만 가까워도 준비가 수월할 것”이라고 토로했다.

◆학교 가기 힘든 아이들

명성이가 탄 택시는 한강을 건너 달렸다. 소리에 민감한 명성이는 차 안에서 불편한 듯 연신 두리번거리며 주위를 살폈다. 출근해야 하는 최씨 대신 명성이의 등굣길에 동행하는 활동보조사 신금환(66)씨는 “명성이가 피곤한지 다크서클이 진하게 내려앉을 때가 많다. 수업 시간에 졸기도 한다”며 “본인이 말을 못해서 그렇지 상당히 피곤할 것”이라고 말했다.

명성이가 탄 택시는 출발한 지 약 1시간 만인 8시35분쯤 학교 정문에 도착했다. 신씨는 “비가 오거나 길이 막히는 날은 학교에 가는 데만 1시간30분이 걸리기도 한다”고 전했다.

명성이의 등굣길이 계속 이렇게 힘들었던 것은 아니다. 명성이는 몇 년 전까진 집에서 15분 정도 거리에 있는 새롬학교(특수학교)에 다녔다. 새롬학교에서 유치원과 초등학교, 중학교 과정까지 마쳤지만 고등학교 과정이 없어 학교에서 나와야 했다. 최씨는 수소문 끝에 마포구에서 겨우 중증 지체장애 학생이 다닐 수 있는 우진학교를 찾았다. 먼 거리가 걱정됐지만 다른 선택지는 없었다.

최씨는 “비장애인도 매일 차로 왕복 2시간 거리를 다니려면 쉽지 않은데 중증장애인인 아이를 멀리 보내니 마음이 아프다. 몸이 안 좋은 날엔 특히 미안하다”면서도 “학교에 가지 못하는 경우도 많다 보니 학교에 갈 수 있다는 것 자체로 감사할 뿐”이라고 말했다.

학교에 가기 위해 매일 머나먼 ‘원정길’을 떠나는 장애 학생은 명성이뿐만이 아니다.

24일 서울시교육청의 ‘특수학교 통학 현황’에 따르면 올해 서울 지역 특수학교 학생 4270명 중 354명(8.3%·순회교육 제외)이 등교에 1시간 이상이 걸리는 것으로 집계됐다. 등교 시간이 2시간이 넘는 학생도 9명이나 됐다. 매일 학교를 오가는 데 왕복 4시간을 쓰는 것이다.

등교에 30분∼1시간이 걸리는 학생은 1056명이었고, 30분 미만은 2860명이었다. 특수학교에 다니는 학생은 대부분 거동이 불편해 30분 거리 통학도 쉽지 않다. 특수학교 재학생(4270명) 중 32%(1384명)는 자가용으로 등교해 매일 가족이 자녀를 데리고 먼 등하굣길을 함께하는 것으로 나타났다. 서울 외 다른 지역도 사정은 마찬가지여서 올해 전국 특수학교 재학생 2만9951명 중 2636명(8.8%)이 통학에 1시간 이상 걸린 것으로 조사됐다.

문제는 이런 원거리 통학이 장애 학생에게 미치는 악영향이 크다는 점이다. 2013년부터 특수학교 교사로 일해 온 A씨는 “원거리 통학은 컨디션 저하의 요인”이라며 “단순히 피곤해한다는 것에서 끝나지 않는다. 컨디션이 안 좋아 타인에 대한 공격 행동으로 이어지는 경우도 있다”고 설명했다. 특수교사 B씨는 “매일 먼 거리를 오다 보니 수업에 집중하기 어렵거나 체력적으로 힘들어하는 학생이 워낙 많다”며 “출석률도 좋을 수가 없다”고 전했다.

◆서울 8개 자치구 특수학교 ‘0개’

장애 학생들이 먼 학교에 가는 것은 특수학교가 턱없이 부족해서다. 학령인구 감소에도 특수교육대상자 선정 학생은 매년 최대치를 기록하고 있지만, 특수학교 설립은 제자리걸음이다. 교육부에 따르면 올해 전국 특수교육대상 학생(12만735명) 중 특수학교 재학생은 25.7%(3만1027명)에 그친다.

특수학교가 아닌 일반학교 특수학급을 선호하는 경우도 있지만, 특수학교에 가고 싶어도 자리가 없어 가지 못하는 이도 많다. 특히 명성이 같은 중증장애 학생이 다닐 특수학교는 포화상태다. 이 때문에 중증장애 학생들은 원거리 통학, 일반 학교 통합학급 배치, 취학유예 등의 문제를 떠안고 있다. 장애 학생 부모들 사이에선 특수학교 입학이 ‘입시’라는 말까지 나올 정도다.

현재 서울 25개 자치구 중 8곳(금천구·동대문구·성동구·양천구·영등포구·용산구·중구·중랑구)에는 특수학교가 아예 없다. 지체장애 학생을 위한 특수학교는 7개 자치구(강동구·관악구·구로구·노원구·마포구·서대문구·서초구)에 몰려 있어 동북권역에 특수학교 설립을 요구하는 목소리가 높다.

윤덕주(46)씨의 딸 예린(15)이도 지적·뇌병변 중복 중증장애인이지만 일반 중학교에 다니고 있다. 윤씨네 집이 있는 동대문구는 물론, 인근 중랑구와 성동구에도 특수학교가 없어서다. 윤씨는 강북구의 특수학교 진학을 두 차례 시도했으나 모두 좌절됐다.

윤씨는 내년에 고등학교에 가야 하는 예린이가 특수학교에 입학할 수 있도록 노력 중이다. 윤씨는 “예린이가 지난해 ‘UBTF 신경변성’ 희귀질환까지 인정받았다. 일반 고등학교에 가면 비장애인 아이들이 딸을 이해해줄지 걱정”이라며 “특수교육 대상자는 늘어나는데 특수학교 입학은 바늘구멍에 소 들어가듯 경쟁이 심하다. 특수학교에 다니는 아이는 ‘신의 아이’란 말이 나올 정도”라고 말했다.

◆특수학교 설립 난항… ‘님비’ 여전

서울시교육청은 서울 내 모든 자치구에 특수학교를 설립하겠다는 계획이지만, 주민들의 반대에 부딪혀 쉽지 않다. ‘특수학교는 혐오 시설’이란 편견이 여전해서다.

중랑구 동진학교의 경우 주민 반대로 12년간 8번이나 부지를 옮기다 올해 초 겨우 첫 삽을 떴다. 당초 2017년이던 개교일은 2027년으로 10년이나 밀린 상태다. 성동구 성수공고 폐교부지에는 2029년 개교를 목표로 성진학교 설립을 추진 중이지만, 역시 과정은 순탄치 않다. 올해 6월 열린 주민 설명회에서 일부 주민들은 집회 신고까지 하며 반대에 나섰다. 이들은 “성동구는 명품 동네인 만큼 ‘명품 학교’를 지어야 한다”며 서울숲 인근 등으로 부지 이전을 요구하고 있다.

성진학교 개교를 기다리는 장애 학생 학부모들은 동진학교처럼 개교가 연기될까 봐 노심초사다. 명성이 엄마 최씨는 특수학교를 혐오 시설로 보는 시선에 답답함을 토로했다. 누군가에겐 ‘집값’, ‘불편함’의 문제일 수 있지만, 장애 학생들에게 특수학교는 교육권이자 삶의 질과 직결된 사안이다. “우리 아이들이 동네를 더럽히거나 범죄를 일으키기라도 하나요. 우리 아이들도 건강하고 행복하게 교육받을 권리가 있습니다.”

장한서·이지민·김유나 기자

