LG유플, 경찰청과 보이스피싱 예방 협력

LG유플러스가 인공지능(AI)으로 찾아낸 보이스피싱·스미싱 의심 데이터를 경찰청과 공유하고 피해 고객을 위한 ‘현장 대피소’를 운영해 피싱 범죄 근절에 나선다. LG유플러스와 경찰청은 22일 서울 용산 LG유플러스 사옥에서 ‘AI 기술 활용 민생범죄 예방을 위한 업무협약’을 체결했다. 이동통신사가 보이스피싱 예방을 위해 AI 기술을 활용해 경찰청과 협력하는 것은 처음이라고 LG유플러스는 전했다.

경찰청-LG유플러스 업무협약식. 경찰청 제공

이번 협력을 통해 LG유플러스는 통신 인프라에서 탐지되는 이상 패턴, 악성 앱 제어서버 로그, 의심 문자 착신번호, 중계기 단말 정보 등 보이스피싱 관련 데이터를 제공한다. AI 앱인 ‘익시오’의 보이스피싱 탐지 기능을 통해 확보한 피싱 의심 데이터도 경찰청과 공유한다. 경찰청은 이를 자체 범죄 데이터베이스(DB)·수사 정보와 연계해 실시간 대응 체계를 강화한다.



LG유플러스와 경찰청은 보이스피싱 대응을 넘어 학교폭력·스토킹·다단계 사기 등 다양한 사이버 기반 범죄로 협업을 확대해 나갈 방침이다.

송은아 기자 sea@segye.com

