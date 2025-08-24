50대 남성은 ‘배수로 덮개’를 왜 훔쳤을까?

뉴시스

지자체가 관리하는 배수로 덮개와 카센터에 있는 자동차 부속품을 상습적으로 훔친 50대가 경찰에 붙잡혔다.

대전 대덕경찰서 회덕파출소는 절도 혐의로 박모씨(58)를 붙잡아 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

박씨는 지난 11~20일 대덕구 읍내동 조차장역 주변 등에서 대덕구청과 서구청이 관리하는 배수로 덮개(개당 시가 3만572원) 34개를 훔친 혐의를 받는다.

그는 또 인근 카센터에서 보관하고 있던 자동차 부품(시가 50만원) 등 총 153만9448원 상당의 물품을 훔친 것으로 드러났다.

경찰은 최근 ‘조차장역 인근 도로변 배수로 덮개가 사라진다’는 주민들의 제보를 받은 뒤 약 1주일간 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 지난 21일 오후 1시쯤 박씨를 검거했다.

경찰 조사에서 박씨는 범행을 인정한 것으로 알려졌다.

경찰은 “무직인 박씨는 야밤에 범행을 저질렀으며 훔친 배수로 덮개 일부가 박씨 차량에서 발견됐다”며 “배수로 덮개를 훔친 건 인정하고 있지만, 어떻게 처분했는지 등에 대해선 진술을 하지 않고 있다”고 말했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]