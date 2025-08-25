[이코노 브리핑] 원산지 표시 위반 음식점 등 392곳 적발 외

원산지 표시 위반 음식점 등 392곳 적발

국립농산물품질관리원은 지난달 14일부터 이달 14일까지 한 달간 축산물 수입·유통업체, 관광지 음식점 등을 집중 점검한 결과, 원산지 표시 위반 업체 392곳을 적발했다고 24일 밝혔다. 농관원은 외국산을 국내산으로 속여 판 103개 업체를 형사 입건하고, 원산지를 아예 표시하지 않은 226개 업체에는 총 7400만원의 과태료를 부과했다. 사례를 보면 제주의 한 음식점은 포르투갈산 돼지고기 삼겹살을 제주산으로 거짓 표시해 팔았다.

청년 대상 ‘NH AI 아이디어 챌린지’ 개최

NH농협은행은 청년들을 대상으로 ‘NH AI(인공지능) 아이디어 챌린지’를 개최한다고 24일 밝혔다. 금융감독원이 후원하는 이번 대회는 ‘AI, 내일의 금융을 심다’를 주제로 △모바일 플랫폼 활성화 △미래 영업점(오프라인 활용) △AI 에이전트 서비스 △고객자산관리 △금융사고 예방 및 소비자 보호 5개 분야에서 아이디어를 공모한다. 참가대상은 AI와 금융에 관심 있는 청년(1995년 1월1일 이후 출생)으로, 개인 또는 팀 단위(최대 3명)로 다음달 22일까지 신청할 수 있다. 서류심사 후 현업 전문가와의 멘토링을 거쳐 11월 최종 수상자를 선정한다. 총 상금은 2000만원 규모로 대상(1000만원), 최우수상(500만원) 등 6개 팀에 농협은행장 표창과 상금이 주어진다.

김앤장·한진, 올 상반기 공정위 접촉 ‘최다’

24일 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원이 공정거래위원회로부터 받은 자료에 따르면 올해 상반기 공정위 직원들의 ‘외부인 접촉 보고’는 680건으로 전년 동기(836건) 대비 18.7% 줄었다. 2018년 제도 도입 이후 가장 적은 수치다. 법무법인 중에는 김앤장 법률사무소가 185건으로 가장 많았고, 기업집단에서는 한진이 22건으로 최다였다.

