“트로트·헤비메탈… 속편 아이디어 많아”

“항상 한국인이라는 정체성을 강하게 품고 살았어요. 캐나다인이라는 사실을 때로 잊을 정도입니다. 한국어라는 언어를 간직해왔기 때문이에요.”



넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 매기 강(사진) 감독은 지난 22일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 기자간담회에서 자신을 이렇게 소개했다. 한국에서 태어나 5살 때 캐나다에 이민 간 그는 일부 질문에만 통역을 요청했을 뿐, 대부분의 질의·응답을 유창한 한국어로 소화했다.



6월 공개된 ‘케데헌’은 넷플릭스 영화 중 역대 두 번째 흥행 작품으로, 다음 주 1위 등극이 유력하다. 매기 강 감독은 “저승사자 같은 한국의 신화적 요소를 세계 관객에게 새롭게 보여주고 싶었다”고 제작 계기를 밝혔다.



그는 ‘케데헌’이 세계적으로 큰 인기를 끄는 비결이 누구나 공감할 수 있는 이야기이기 때문이라고 했다. 이 작품이 슈퍼히어로물처럼 보이지만, 궁극적으로 다루고자 한 주제는 ‘수치심’이었다는 설명도 이어졌다.



“모든 사람은 사랑받고 싶어 하고, 안정을 원하고, 인정받기를 원하죠. 초기 스크리닝 때 영화를 본 6살 여자아이도 루미의 두려움의 정체가 무엇인지 정확히 이해하더라고요. 그만큼 모든 사람이 공감할 수 있는 이야기예요. 애니메이션이 아이들을 위한 콘텐츠라는 인식 때문에 기존 작품들이 많이 다루지 않았던 ‘수치심’이라는 감정을 아주 화려한 볼거리와 합쳤습니다.”



빌보드 ‘핫 100’ 1위에 오른 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’에 대해서는 “부르기 어려운 노래여야만 했다”고 설명했다. “높은 고음을 해내는 가수의 노래를 들을 때 가슴이 뛰고 설레잖아요. 이 곡은 ‘루미’의 소망과 열망을 담은 중요한 노래죠. 7∼8개 버전을 거쳐 나온 최종 버전을 들었을 때 ‘아, 이거다’ 싶었어요. 눈물이 났죠.”



후속작에 대한 질문에는 “공식적으로 말할 단계는 아니지만, 보여드리지 않은 뒷이야기나 아이디어는 많이 있다”고 말했다. 이어 “트로트가 요즘 난리지 않냐”며 “트로트나 헤비메탈 같은 다양한 한국의 음악 스타일을 보여주고 싶다”고 덧붙였다.

