“준순아, 너로 인해 이긴 경기가 훨씬 더 많다. 이겨내라”…고졸신인 내야수 박준순을 위한 조성환 감독대행의 ‘캐치볼 심리 치료’

두산과 KT의 2025 KBO리그 15번째 맞대결이 펼쳐진 24일 서울 잠실구장. 두산 조성환 감독대행은 이날 라인업에서 고졸 신인 내야수 박준순을 뺐다. 전날 열린 경기에서 3루수로 선발 출장했던 박준순은 두산이 2-1로 앞선 6회 무사 1,2루 상황에서 스티븐슨의 희생번트를 처리하는 과정에서 악송구를 저질렀다. 1사 2,3루가 되어야 할 상황이 2-2 동점에 무사 2,3루로 바뀌었다. 강현우의 적시타가 나오며 결국 두산은 2-3으로 역전을 당했다.

이어진 무사 1,3루 상황. 이번엔 실책으로 기록되진 않았지만 아쉬운 플레이가 나왔다. 장성우의 3루 땅볼이 나왔고, 박준순은 홈이 아닌 2루로 던져 병살타를 엮어냈다. 아직 공격 기회가 네 번이나 남았으니 한 점을 주는 대신 아웃카운트 2개를 잡아내는 선택을 한 것이다. 이 선택에 또 흔들렸을까. 박준순은 이어 나온 허경민의 땅볼도 제대로 송구하지 못하며 또 한 번 실책을 저질렀다. 한 이닝에 실책 2개에 기록되지 않은 실책성 플레이까지. 박준순에게 악몽같은 하루였다.

이런 상황을 배려해 조 감독대행은 박준순에게 하루 쉬어갈 시간을 줬다. 경기 전 만난 조 감독대행은 “어제 실책때문이라기 보다는 그동안 쉼없이 달려왔다고 생각해 하루 빼준 것이다. 오늘은 같이 운동장에서 캐치볼도 하면서 놀았다”라고 말했다. 이어 “(박)준순 선수는 우리 팀의 중심이 되어줘야 할 선수다. 올해는 그 기틀을 다지는 시간이다. 아마추어 시절 주 포지션은 2루였다. 그래도 이런 얘길 해줬다. ‘3루가 적합하지 않아서 2루로 옮기는 건 팀에게나 준순이 개인에게도 별로’라고. 팀에게나 준순이 개인에게도 3루도 소화할 수 있으면서 주포지션인 2루에서도 가능성을 보는 게 가장 베스트인 상황이다”이라고 덧붙였다.

조 감독대행은 박준순과 캐치볼하면서 심리치료사 역할을 자청했다. 그는 “준순이가 던지는 것에 스트레스를 받는 것 같아서 같이 캐치볼을 했다. 저도 현역 시절 송구에 굉장히 스트레스를 많이 받았던 선수라 제 현역 시절 얘기도 많이 해줬다”라면서 “준순이가 수비에서 실수를 많이 하고있는 건 부인할 수 없는 팩트다. 그래도 잘 해준 게 더 많다. ‘어제 경기로 힘들겠지만, 너로 인해 이긴 경기가 더 많다’라고 얘기해줬다. 과거 롯데에서 제리 로이스터 감독님과 뛰던 시절 수비 실책을 한 다음날 주눅이 들어있던 적이 있었다. 그런 나를 보고 로이스터 감독님이 ‘캡틴 덕분에 이긴 경기가 훨씬 더 많은 데 그 한 경기도 다운되냐’라고 말을 해주셨다. 그 얘기를 들으면서 ‘나중에 지도자가 되면 나도 이런 얘기를 해줘야겠다’라고 생각했다. 이번 수비 실책이 준순이가 성장할 수 있는 계기가 됐으면 한다”라고 제자에 대한 애정을 드러냈다.

이날 조 감독대행은 정수빈(중견수)-안재석(지명타자)-케이브(우익수)-양의지(포수)-김인태(좌익수)-김민석(1루수)-강승호(2루수)-오명진(3루수)-이유찬(유격수) 순으로 라인업을 짰다. 박준순이 자리를 비운 3루 자리엔 오명진이 들어간다. 조 감독대행은 “우리 내야 자원 중 오명진이 3루 수비를 제일 잘 한다. 준순이가 2루수로 들어가는 날에는 오명진이나 안재석이 3루수를 봐줘야 한다. 임종성은 아직 시간이 좀 더 필요하다”라면서 “최근 오명진 선수의 부진은 체력적인 문제도 있고, 상대팀들에게 분석이 된 측면도 있다고 본다. 상대팀이 잘 모를 때의 오명진과 파악이 된 상태의 오명진은 달라질 수밖에 없다. 스스로 이겨내야 하는 시기다. 강하게 키우고 싶다. 주전으로 자리잡으려면 이런 시련은 반드시 극복해내야 한다”라고 분발을 촉구했다.

리드오프 정수빈이 잘 해주고 있고, 케이브, 양의지로 이어지는 중심타선도 제 역할을 해주고 있는 두산 타선에서 조 감독대행의 고민은 2번이다. 그는 “오명진 컨디션이 떨어지면서 그 고민이 시작됐다. 그래서 오늘은 팀 내에서 타격컨디션이 제일 좋은 안재석을 2번에 넣었다. 오늘은 득점을 많이 내서 우리 힘으로 이기는 경기를 하고 싶다. 그래서 선수들에게 주눅들지 말고 적극적으로 해보자고 얘기했다”라고 말했다.

